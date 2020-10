As vagas de emprego em Teresópolis foram divulgadas hoje (08) pelo Sine. São 90 oportunidades para atuar em diversas áreas. Para participar do processo seletivo, os candidatos devem ter o currículo cadastrado no Portal do Trabalhador. Confira, a seguir, mais informações.

Vagas de emprego em Teresópolis: 90 oportunidades no RJ

O Sine de Teresópolis divulgou hoje (08) 90 oportunidades para a região. O processo seletivo vai estar disponível até o dia 12 de outubro.

Os candidatos interessados em disputar uma das vagas deve ter o currículo cadastrado no Portal do Trabalhador. Os seguintes documentos são necessários: RG, CPF, número do PIS e a carteira de trabalho.

Durante o preenchimento do formulário, os trabalhadores devem citar quais são as experiências, qualificações e as áreas de interesse. Algumas das oportunidades não exigem experiência profissional.

Para maiores informações, ligue: (21) 2742-3352.

Vagas

Confira algumas das oportunidades disponíveis:

15 – Vendedor Externo

10 – Diarista

10 – Passadeira

7 – Vendedor Interno

5 – Programador WEB

4 – Desenvolvedor Front-end

2 – Cozinheiro

2 – Cumim

2 – Copeiro

1 – UX Design

1 – Vigia

1 – Fiscal de Prevenção de Perdas

1 – Analista de Marketing

1 – Motorista de Caminhão

1 – Pedreiro de Manutenção

Outras vagas incluem: chefe de cozinha, cozinheira/salgadeira, eletricista veicular, estagiário de marketing, garçom, soldador INOX, operador de loja, recreadora de restaurante e torneiro mecânico.

