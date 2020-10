Vagas de emprego Grupo iFood: 80 oportunidades abertas

Vagas de emprego Grupo iFood foram anunciadas. Os cargos disponíveis são para atuar na área de tecnologia e produto, com opção para trabalho remoto. Confira, a seguir, mais informações e como se candidatar.

Vagas de emprego Grupo iFood: Oportunidades disponíveis

Foram anunciadas mais de 80 vagas no SiteMercado, o qual faz parte do Grupo iFood. As contratações são para início imediato.

Os novos contratados vão atuar na área de tecnologia e produto, na região de São José do Rio Preto. Mas também há oportunidades para profissionais que desejam uma vaga em trabalho remoto.

Vagas

Veja quais são as oportunidades divulgadas pelo SiteMercado, do Grupo iFood:

UX Designer

Product Owner

DBA

Coordenador Técnico

Analista de Dados

Tester

Os pré-requisitos exigidos pela empresa vão variar de acordo com a vaga. Para participar do processo seletivo, os interessados devem se cadastrar via site. É possível conferir todas os cargo disponíveis no site.

Os novos contratados, além do salário, vão receber benefícios adicionais da empresa, como: licença maternidade, licença paternidade, plano de saúde e outros.

Antes de encaminhar o currículo, lembre-se de atualizar todos os dados nele.

As vagas podem ser preenchidas sem aviso prévio.

Mantenha-se atualizado com o Notícias Concursos! Conquiste sua oportunidade de emprego!