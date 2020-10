Vagas de emprego Leroy Merlin e outras empresas: 1.600 oportunidades

As vagas de emprego Leroy Merlin e outras empresas somam mais de 1.600. As oportunidades são para profissionais que querem uma oportunidade de emprego, trainee ou estágio. Confira, a seguir, mais informações sobre os processos seletivos e como se inscrever.

Vagas de emprego Leroy Merlin e outras empresas: Mais de 1.600 oportunidades

São cerca de 1.600 oportunidades disponíveis para profissionais e estudantes que desejam uma vaga no mercado de trabalho.

O número de empresas que precisam contratar novos funcionários é grande. As funções são variadas, há chances para profissionais que querem voltar a trabalhar e estudantes que desejam realizar estágios em todo o Brasil.

Confira algumas das empresas com processos seletivos abertos:

Leroy Merlin

A Leroy Merlin está com inscrições abertas para o programa de trainee. O objetivo é encontrar novos talentos para se tornarem líderes da empresa.

As vagas são destinadas para profissionais que residem em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e outras cidades das regiões Sul, Centro-Oeste e Nordeste do Brasil.

Para se inscrever, os interessados devem cadastrar o currículo através do site.

Adecco

A Adecco está com mais de 450 vagas temporárias disponíveis, com possibilidade de efetivação. Os profissionais vão atuar na área de logística e auxiliar de serviços gerais. As oportunidades são para a cidade de Cajamar, em São Paulo. Cadastre-se pelo site.

B2W Digital

As oportunidades na B2W Digital fazem parte do programa de trainee da empresa. A empresa está aceitando inscrições de todas as partes do Brasil. Para se inscrever, acesse o site.

Outras empresas com processo seletivo aberto incluem:

GO.K e Infosys

Poletto & Possamai

Sanofi

Todas as informações estão no site das empresas.

