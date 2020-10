Vagas de emprego na Boticário: Oportunidades em Varginha

As vagas de emprego na Boticário fazem parte das novas contratações, para a área de auxiliar de operações, em Varginha. As inscrições vão ocorrer através da internet. Confira, a seguir, maiores detalhes.

Vagas de emprego na Boticário: Oportunidades disponíveis

As novas contratações temporárias do Grupo Boticário são para atuar no centro de distribuição em Varginha. A vaga disponível é para a função de auxiliar de operações. Para se inscrever, os candidatos devem acessar o link.

Segundo o grupo, o Boticário acredita na beleza que existe nas relações, portanto, valorizam a multiplicidade de seus colaboradores e a diversidade presente em seu meio. Todas as pessoas têm acesso aos mesmo direitos e condições dentro da empresa.

As principais atribuições e responsabilidade para a vaga são:

Realizar o controle e lançamento de planilhas

Fazer o recebimento e a triagem dos produtos

Carregar e organizar os produtos e as caixas

Também é necessário preencher alguns pré-requisitos para concorrer a vaga, dentre eles:

Possuir ensino médio completo

Ter conhecimento em Pacote Office

Ter um bom relacionamento interpessoal, pró atividade e também dinamismo

As vagas anunciadas podem ser preenchidas sem aviso prévio.

