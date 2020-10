Vagas de emprego na BRF: 500 oportunidades divulgadas

As vagas de emprego na BRF são destinadas para moradores próximos das unidades localizadas em Mineiros, Uberlândia ou municípios vizinhos. Confira, a seguir, como se candidatar às oportunidades.

Vagas de emprego na BRF: 500 oportunidades

A companhia de alimentos BRF divulgou aproximadamente 500 oportunidades para as suas unidades localizadas em Mineiros e Uberlândia. Segundo a empresa, é desejável que os candidatos morem próximos das regiões.

Os últimos três meses foi de grande avanço na empresa, com centenas de novos colaboradores contratados, a BRF está ofertando novas vagas para a função de operador de produção, visando iniciar as atividades em janeiro do próximo ano.

Segundo a BRF, o processo seletivo para contratar os novos colaboradores será online, com o cadastramento do currículo via Portal de Talentos da Companhia.

Além do salário de acordo com o mercado, a empresa também oferece aos seus colaboradores benefícios adicionais, como plano de saúde, vale transporte, vale alimentação, vale compras no mercado da BRF e também refeitório local.

Os interessados em uma oportunidade na BRF devem estar atentos com a abertura de novas posições e também realizar a inscrição no site da empresa. Todos os selecionados vão receber instruções precisas sobre o processo seletivo e a data de seus ingressos na companhia.

