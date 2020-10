Vagas de emprego na C&A: 400 oportunidades disponíveis

Novas vagas de emprego na C&A foram anunciadas. São 400 oportunidades abertas para atuar na área de atendimento ao cliente em todo o país. Confira, a seguir, mais informações sobre as funções disponíveis e como participar do processo seletivo.

Vagas de emprego na C&A: Oportunidades disponíveis

A empresa C&A está com mais de 400 vagas disponíveis em todo o país para atuar em diferentes áreas. Os novos contratados vão atuar com as vendas que ocorrem via WhatsApp da empresa.

Vagas

Um dos cargos disponíveis é de Consultor de Vendas Diretas. Os profissionais contratados para essa vaga vão atuar no envio de mensagens, promoção e também realizar ações especiais para os clientes. Também vão fazer o atendimento proativo e ativo da rede social.

Para a vaga de Supervisor de Vendas Diretas, os novos contratados vão dar suporte aos 700 associados da loja.

Os pré-requisitos da empresa para atuar como Consultor de Vendas Diretas são:

Segundo Grau Completo.

Para a vaga de Supervisor de Vendas Diretas, os candidatos devem possuir:

Ensino Superior Completo.

Também é necessário possuir conhecimento em informática e experiência na área de vendas online.

Os interessados em participar do processo seletivo para o cargo de Consultor de Vendas devem acessar o link. Para a função de Supervisor, acesse o site.

Mantenha-se atualizado com o Notícias Concursos! Conquiste sua oportunidade de emprego!