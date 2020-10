Vagas de emprego na Klabin Papel e Celulose: Oportunidades para hoje (3)

As vagas de emprego na Klabin são para as funções de operador, engenheiro, técnico e mecânico e outras. As oportunidades foram divulgadas hoje (03) para atuar nas unidades de Santa Catarina e no Paraná. Confira, a seguir, como se candidatar.

Vagas de emprego na Klabin Papel e Celulose: Oportunidades para hoje (03)

As vagas de emprego foram divulgadas hoje (03). A empresa é conhecida por ser líder no segmento de papel e celulose. São 10 oportunidades com diferentes funções e cargos em diversas áreas da empresa.

A empresa é a líder em produzir papéis e cartões para embalagens, sacos industriais e também embalagens com papelão ondulado. A Klabin também comercializa madeira em toras. É a única no Brasil em fornecer ao mercado celulose de fibra curta, celulose fluff e celulose de fibra longa.

Vagas

Confira as vagas de emprego na Klabin abertas para trabalhar nas áreas de papel e celulose da empresa:

Almoxarife II

Engenharia Civil Jr

Engenharia PI

Executivo Vendas PI

Instrutor Técnico

2 – Mecânico II

Operador Máquinas Florestais I

Operador Pulper

Técnico de Enfermagem

Os candidatos interessados devem se inscrever através do link. Na página, é possível escolher a opção da vaga desejada, verificar todos os requisitos necessários e qual é o local da atuação. Após finalizar essa etapa, basta encaminhar o currículo atualizado.

