Vagas de emprego na Petrobras REFAP; veja as oportunidades

As vagas de emprego na Petrobras REFAP são destinadas para profissionais das áreas de mecânico, operador, eletricista e muito mais. O recrutamento será para a refinaria do Rio Grande de Sul. Confira, a seguir, como se candidatar.

Vagas de emprego na Petrobras REFAP: Oportunidades disponíveis

A empresa Estrutural Serviços Industriais divulgou neste sábado, (10), novas oportunidades de emprego para as áreas de soldador, motorista, caldeireiro e outras. Os profissionais vão atuar na refinaria da Petrobras REFAP, em Canoas, no Rio Grande do Sul. Para participar do processo seletivo, basta cadastrar o currículo via internet.

Vagas

Você Pode Gostar Também:

Confira as oportunidades disponíveis para trabalhar na refinaria da Petrobras REFAP:

Auxiliar de Serviços Gerais

Isolador IRATA

Isolador

Operador de Empilhadeira

Hidrojatista

Soldador

Pintor Industrial IRATA

Motorista de Van

Outras vagas incluem: pintor industrial, operador ou motorista de Munk, eletricista, desenhista, caldeireiro, vigia de espaço confinado, montador de andaime e mecânico de válvulas.

Os interessados em concorrer devem encaminhar o currículo atualizado para o seguinte endereço de e-mail: [email protected] informando qual a vaga desejada. Ou, se preferir, se cadastrar através do link.

As vagas podem ser preenchidas sem aviso prévio.

Mantenha-se atualizado com o Notícias Concursos! Conquiste a sua vaga de emprego na Petrobras Refap em Canoas!