Vagas de emprego no Condor: Paraná tem 100 oportunidades

As vagas de emprego no Condor são destinadas para moradores de Curitiba e Região Metropolitana. São 100 oportunidades disponíveis para atuar em diferentes áreas na rede de supermercados. Confira, a seguir, como se candidatar.

Vagas de emprego no Condor: Oportunidades no Paraná

A rede de supermercados Condor está com 100 funções disponíveis para atuar em Curitiba e Região Metropolitana, as novas contratações são para a área de operador de caixa, zelador, auxiliar de logística e repositor.

Os interessados em participar do processo seletivo devem cadastrar o currículo via internet. O link para realizar esse procedimento é no próprio site do Condor, na área Trabalhe Conosco.

Após finalizar o cadastro, os candidatos devem comparecer neste sábado, (24), das 8h às 15h na matriz do Condor, localizada na Avenida Winston Churchill, em Curitiba, com os seguintes documentos em mãos: RG, CPF, Título de Eleitor e também Carteira de Trabalho.

O atendimento vai ser realizado por ordem de chegada, onde vão ser entregues senhas conforme a distribuição.

Sendo assim, para participar, os candidatos devem ter mais de 18 anos de idade e também disponibilidade de horário.

