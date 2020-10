Vagas de emprego no Sicoob: Processo Seletivo disponível

As vagas de emprego no Sicoob fazem parte do novo processo seletivo. A empresa está em busca de profissionais com experiência nas áreas de atendimento, administrativo e investimento. Confira, a seguir, como se cadastrar.

Vagas de emprego no Sicoob: Processo Seletivo divulgado

Os profissionais que perderam seus empregos devido a pandemia, ou que já estavam em busca de oportunidades, esse é o momento.

As oportunidades divulgadas pela Sicoob são para atuação em São Paulo. A cooperativa de crédito anunciou que está procurando por profissionais com experiência nas áreas de atendimento, administrativo e investimento. Os interessados devem se inscrever online. Basta selecionar o cargo desejado e preencher o formulário.

A empresa tem sua sede em Piracicaba, em São Paulo, e conta com 20 unidades de negócios em 15 municípios da região. A Sicoob ainda está com vagas abertas para profissionais de outras competências.

Todas as informações adicionais como experiências e especializações vão estar entre as perguntas do formulário, mediante a comprovação com documentos.

Os selecionados vão ter benefícios adicionais, além do salário, como: vale alimentação ou refeição, plano de saúde e odontológico, auxílio creche, seguro de vida, vale transporte, uniformes e outros.

