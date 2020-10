Vagas de emprego para brasileiros no Canadá; veja oportunidades

As vagas de emprego para brasileiros no Canadá visam contratar profissionais que saibam falar inglês ou francês. São também oportunidades para morar e trabalhar fora do Brasil. A cidade de Montreal está em busca de brasileiros que querem ingressar na carreira no país. Confira, a seguir, mais informações sobre o processo seletivo.

Vagas de emprego para brasileiros no Canadá: Oportunidades disponíveis

São cerca de 200 oportunidades de emprego para brasileiros no Canadá. O processo seletivo é da agência Montréal Internacional.

Os candidatos selecionados vão ingressar em grandes empresas da cidade. Uma das maiores prioridades são para as áreas de tecnologia da informação, tecnologia financeira e jogos.

A feira virtual de emprego vai iniciar no dia 19 de outubro e encerrar 6 de novembro.

Os interessados em participar do processo seletivo precisam ter perfil pleno ou sênior com, no mínimo, três anos de experiência. Além disso, serem fluentes em inglês ou francês e querer residir no Canadá. Não há limite de idade.

Vagas

Confira algumas das oportunidades divulgadas:

Artista gaming

Arquiteto

Desenvolvedor PHP

DevOps

Desenvolvedor ou Analista BI

Fullstack

Especialista em segurança cibernética

Programador gaming

QA

Scrum Master

