Vagas de emprego para Professor: IFNMG divulga processo seletivo

As vagas de emprego para professor foram divulgadas pelo IFNMG. O processo seletivo visa contratar quatro profissionais para a área de Professor Substituto. As inscrições podem ser realizadas entre os dias 06 a 13 de outubro. Confira, a seguir, como de candidatar.

Vagas de emprego para Professor: Processo seletivo divulgado pelo IFNMG

O IFNMG divulgou recentemente seu edital de nº 34/2020 com o objetivo de contratar quatro profissionais para a área de Professor Substituto. As áreas de atuação são as seguintes: Geografia e Filosofia, Língua Portuguesa, Enfermagem, Língua Inglesa e Literatura. Os profissionais vão prestar seus serviços no Campus Pirapora.

Podem participar do processo seletivo os candidatos que possuírem diploma em graduação, com especialização, mestrado ou doutorado nas áreas. Os salários vão variar de R$ 2.236,32 a R$ 5.831,21. Os selecionados também vão receber, além da remuneração, o auxílio alimentação e auxílio pré escolar.

O período de inscrições vai ocorrer do dia 06 a 13 de outubro via endereço eletrônico [email protected] Os candidatos devem anexar os seguintes documentos, somente em arquivo PDF: Ficha de inscrição preenchida, documento original com foto, formulário relação de títulos e a experiência docente.

