Vagas de emprego para Supervisor: NOV divulga oportunidades

As vagas de emprego para supervisor fazem parte do processo seletivo divulgado pela empresa NOV. As oportunidades são para atuar nas regiões de Macaé, Betim e São João da Barra. As funções são destinadas para profissionais de técnico, jovem aprendiz, assistente e outras.

Vagas de emprego para Supervisor: Oportunidades na NOV

A NOV é a líder mundial em fabricar e vender equipamentos e outros componentes usados em operações de perfurações e produções de gás e petróleo, também é responsável por prestar serviços onshore e offshore.

A companhia está com oportunidades abertas para as regiões de Macaé, Betim e São João da Barra. As vagas são destinadas para profissionais supervisores de SMS, jovem aprendiz, técnico eletrotécnico e outras.

Você Pode Gostar Também:

Vagas

Confira algumas das oportunidades disponíveis:

Supervisor de Segurança de Trabalho – Betim: Necessário formação de técnico ou engenheiro em segurança do trabalho. Possuir conhecimento na língua inglesa. Experiência na área ou uma função semelhante. Para se candidatar, acesse o link.

Técnico Eletromecânico – Macaé: Possuir formação técnica ou engenharia em elétrica. Desejável possuir automação ou controle, equipamentos submarinos. Os interessados podem se candidatar através do link.

Jovem Aprendiz – São João da Barra: Ensino médio completo. Ter 18 a 23 anos de idade. Desejável curso técnico na área de mecânica ou afins, estar cursando ensino superior em diferentes áreas e habilidades no inglês. Conhecimento do pacote office. Os interessados podem se candidatar pelo link.

Mantenha-se atualizado com o Notícias Concursos! Conquiste sua oportunidade de emprego!