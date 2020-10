Vagas de emprego pela Flex BPO: Mais de 200 oportunidades

São mais de 200 vagas de emprego pela Flex BPO divulgadas. As oportunidades são destinadas para profissionais com ensino médio completo. Além do salário, os selecionados também vão receber benefícios adicionais. Confira, a seguir, como se candidatar.

Vagas de emprego pela Flex BPO: Oportunidades disponíveis

A companhia Flex BPO está com novas vagas de emprego disponíveis. As chances são para atuar na área de operação da empresa.

Mesmo com a pandemia, a empresa continuou estimulando o crescimento na área de cobrança. No primeiro semestre do ano, contratou mais de 1.300 funcionários e, agora, abriu um novo processo seletivo com mais de 200 vagas.

Você Pode Gostar Também:

O salário dos contratados será de acordo com o mercado, mais benefícios: vale transporte e alimentação, plano de saúde e odontológico, empréstimo consignado, cartão multi-benefícios, convênio com SESC e descontos em estabelecimentos parceiros.

Os candidatos vão passar por uma prova técnica no processo seletivo e por uma entrevista com o gestor da área e psicólogo.

Para se inscrever, os interessados devem ter mais de 18 anos de idade com certificado de ensino médio completo. Não é exigida nenhuma experiência anterior.

Candidate-se através do site.

Mantenha-se atualizado com o Notícias Concursos! Conquiste a sua perfeita oportunidade de emprego!