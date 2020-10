Vagas de emprego pela TikTok: Oportunidades no Brasil

As vagas de emprego pela TikTok foram anunciadas. A empresa vai contratar profissionais para diferentes áreas de atuação para trabalhar em seu escritório no Brasil, localizado em São Paulo. Confira, a seguir, mais informações e como se candidatar.

Vagas de emprego pela TikTok: Oportunidades disponíveis

As novas oportunidades disponíveis na empresa TikTok foram anunciadas. Profissionais de diferentes áreas de atuação vão ser contratados para trabalhar no escritório da empresa no país, em São Paulo.

A empresa de tecnologia e entretenimento está com 32 oportunidades disponíveis. Os candidatos interessados em participar do processo seletivo devem se inscrever no site oficial do TikTok, na página carreiras.

Vagas

As vagas anunciadas pela página oficial da empresa busca por profissionais das seguintes áreas:

Operações

Marketing

Vendas

Áreas Corporativas

Para conferir mais informações, entre no site disponibilizado. Destacamos que todas as vagas podem ser preenchidas sem aviso prévio.

Sobre a empresa

Lançado no ano de 2016, o aplicativo de entretenimento e tecnologia TikTok conquistou o coração de milhares de usuários.

Já que nele, podem ser lançados mídias e vídeos de curta duração. Usuários de iOS e Android tem acesso ao seu conteúdo.

Sendo assim, mantenha-se atualizado com o Notícias Concursos! Conquiste a sua oportunidade de emprego dos seus sonhos!