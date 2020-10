Vai embalar? Por quarto jogo sem perder, Fluminense recebe o Bahia

No momento em que teve mais desfalques na temporada, com um surto de Covid-19 que infectou 10 jogadores, o Fluminense passou com duas vitórias e um empate pelas três partidas que fez, considerados pontos necessários por conta da colocação de Coritiba, Botafogo e Goiás na tabela do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, porém, o Tricolor terá de volta nove atletas que testaram positivo como importantes reforços. No Maracanã, a equipe recebe o Bahia, que venceu nos últimos dias dois rivais cariocas do Flu, às 16h, em partida com transmissão em tempo real do LANCE!.

As maiores sequências de bons resultados no ano foram ainda no período do Carioca. Vitória nas quatro primeiras partidas e outra igual no fim de fevereiro/início de março. O Flu pode igualar o que já realizou nos últimos dias de agosto e começo de setembro, quando teve três vitórias e depois um empate com o Atlético-GO.

A vitória passa a ser ainda mais importante quando o Flu pensa na sequência e na possibilidade de terminar a rodada em terceiro lugar caso vença e com uma combinação de tropeços dos rivais à frente. Atualmente o Tricolor é o sexto colocado. Depois, o time de Odair Hellmann terá Atlético-MG, Ceará, Santos, Fortaleza, Grêmio, Palmeiras e Internacional pela frente em uma maratona ingrata.

Ainda não se sabe se retorno dos infectados pelo novo coronavírus vai gerar grandes mudanças com relação ao time que vinha jogando. Michel Araújo, suspenso na rodada passada, é a única volta certa ao time titular. Luiz Henrique, Calegari e Luccas Claro podem começar no banco para Fernando Pacheco, Igor Julião e Digão. Quem permanece na equipe é o goleiro Muriel, o zagueiro Nino, o lateral Danilo Barcelos, os meio-campistas Hudson, Dodi e Nenê e o atacante Fred.

Além do duelo complicado com o Bahia, que vem de vitória contra o Vasco e iniciou a 15ª rodada em 13º lugar, com 15 pontos, na tentativa de se distanciar da zona de rebaixamento, o Fluminense também enfrenta uma novidade: gramado do Maracanã, trocado após muitas reclamações. No último jogo em casa, o Flu atuou no Estádio Nilton Santos e, portanto, fará a “estreia” no campo novo.

– Estamos vendo que devido as situações da pandemia os jogos fora de casa não tem feito tanta diferença, mas tem o hábito de estarmos acostumado a jogar naquele campo. Ainda não jogamos no gramado novo do Maracanã. Vamos perceber, conhecemos as dimensões. Vamos tentar impor nosso ritmo e manter a boa sequência. Sabemos que o Bahia se fecha bem e é rápido, teremos que ter inteligência para não irmos muito afoitos e dar brecha. Ao mesmo tempo, impor nosso ritmo do inicio ao fim – disse o atacante Fred em entrevista coletiva no CT Carlos Castilho.

Fora da Copa do Brasil e da Sul-Americana, o Fluminense tem apenas o Campeonato Brasileiro nesta temporada e vê a vaga na Libertadores como uma resposta depois das frustrações.