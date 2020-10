‘Vai se f*’ · .

Em A Fazenda 12, Carol Narizinho planeja se vingar de Biel na formação da próxima roça. Em conversa com Luiza Ambiel, exibida no programa de segunda-feira (5), a ex-panicat afirmou que, caso receba o maior número de votos, vai levar Tays Reis, affair do funkeiro, para a berlinda. Assim, o peão “vai se foder” com a sua estratégia.

“Eu não sei o que eu vou fazer [na roça]. Porque assim, se eu for a mais votada da casa, eu não queria puxar a Lidi [Lisboa] amanhã, eu vou puxar a Tays. O Gabriel vai se foder se combinar voto em mim. Eu vou puxar a namoradinha dele”, avisou Carol.

Além da falta de afinidade, a influenciadora não gostou da decisão do cantor de impedir sua participação na última prova de fogo, realizada no domingo (5). A atividade consagrou Lucas Selfie como o dono do poder do lampião e fez com que Tays, MC Mirella, Lidi e Luiza virassem as novas moradoras da baia.

Dessa forma, caso Carol seja indicada para a roça pelo voto da casa, ela convocará um integrante da baia para a berlinda –que, segundo o desabafo, será a dona do hit Paredão Metralhadora. “Senão, quem você puxaria?”, questionou Luiza.

“Ou ela [Tays], ou a Lidi. Mas eu não quero puxar a Lidi. Eu tô me dando bem com a Lidi, sabe? Hoje o Biel me tirou da prova, né? Porque, se tirar o Lucas, de boa”. respondeu Carol. “Mas foi até legal, porque agora todo mundo sabe que você é boa de prova”, complementou Luiza, e a ex-panicat arrematou: “Estão com medo”.

Confira os vídeos:

Após a #ProvaDeFogo, os peões já estão se preparando para a #RoçaAFazenda! Luiza Ambiel e Carol Narizinho já avaliam os alvos da sede 🔥😶 Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/QwEASa9Q0spic.twitter.com/IAvSvgDsMI

— A Fazenda (@afazendarecord) October 6, 2020

Ops… Mas como toda boa dinâmica de #AFazenda12, as surpresas não param por aí! Biel e Raissa vetaram dois peões da #ProvaDeFogo Quer ver mais? Acesse já: https://t.co/sJRe2r7M6Ipic.twitter.com/iW845JQ7yS

— A Fazenda (@afazendarecord) October 6, 2020

Para saber tudo sobre A Fazenda e o universo de reality shows, ouça o podcast O Brasil Tá Vendo:

Ouça “#12 – A Fazenda 12 já tem suas panelinhas?” no Spreaker.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com análises sobre o reality show A Fazenda 12.