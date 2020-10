Valdivia, Zamorano… chilenos detonam arbitragem em Uruguai x Chile

A derrota da seleção do Chile com gols nos acréscimos para o Uruguai por 2 a 1 na 1ª Rodada das Eliminatórias não passou despercebida por jogadores e até mesmo um histórico ex-jogador da Roja. Porém, o foco não foi necessariamente a atuação técnica da equipe, mas sim da arbitragem.

Já na reta final do confronto (momento onde o marcador estava 1 a 1), um lance de ataque chileno onde Sebastián Coates tocou com a mão na bola dentro da grande área após o cruzamento de Victor Dávila gerou bastante reclamação já dentro da partida.

Mesmo após a revisão do lance, o VAR apontou para o paraguaio Éber Aquino que não enxergou penalidade.

Com o fim da partida, as redes sociais começaram a “borbulhar” com diversas mensagens de críticas pesadas a arbitragem por parte de nomes bastante conhecidos. Claudio Bravo, Gary Medel, Jorge Valdivia, Maurício Pinillla e até mesmo Iván Zamorano não se furtaram de fazer críticas fortes.

“Não acredito, que toque de mão deixaram passar… impossível quando acontece isso. Terrível! Se marcasse o que todos estamos vendo, se colocava 2 a 1 à frente no minuto 45 e matava a partida. Com detalhes como esse é impossível somar. Lamentável!”, postou Bravo com direito, também, ao compartilhamento de uma imagem com a legenda: “Sem comentários…”

“Não digo nada para não ter problemas depois, mas que terrível CONMEBOL”, postou Medel.

“Se isso não é pênalti que p… que é? Muito pênalti… para que m… está o VAR?”, disse Valdivia, lembrando até mesmo do famoso caso do árbitro nigeriano Lucien Bouchardeau e o pênalti dado na Copa de 1998 para a Itália contra o Chile:

“Lucien Bouchardeau com certeza daria esse pênalti. CONMEBOL, deixem de f… com o VAR.”

“Vergonhoso, pqp”, publicou Pinilla além de repostar uma série de postagens contestando a não marcação da penalidade.

“Roubo ao Chile, sem comentários! Penal claríssimo!! Até quando se permitem esses roubos na América do Sul? Quem gerencia os árbitros?Autênticos ladrões!! Partida arranjada para o Uruguai!”, publicou Zamorano.