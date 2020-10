Vale oferta mais de 100 novas vagas de EMPREGO pelo país

Oportunidade! A Vale, mineradora multinacional brasileira e uma das maiores operadoras de logística do país, oferece diversas vagas de emprego em todo o país. No total, são 118 vagas disponíveis, distribuídas para diferentes áreas de atuação.

A empresa é uma das maiores organizações de mineração do mundo e também a maior produtora de minério de ferro, de pelotas e de níquel. A empresa também produz manganês, ferroliga, cobre, bauxita, potássio, caulim, alumina e alumínio.

No setor de energia elétrica, a empresa participa em consórcios e atualmente opera nove usinas hidrelétricas, no Brasil, no Canadá e na Indonésia. 1° lugar na produção mundial de minério de ferro, pelotas e níquel, 348,8 mi de toneladas métricas de minério de ferro produzidas, 311 mi de toneladas métricas de níquel produzidas, 46,2 m de toneladas métricas de pelotas produzidas.

Confira abaixo alguns dos cargos disponíveis.

Cargos

Operador Mantenedor de Saneamento

Técnico de Controle Integrado

Técnico de Eletroeletrônica

Operador de Equipamento de Instalação

Soldador Especializado

Inspetor de Manutenção

Mecânico

Técnico de Segurança do Trabalho

Supervisor de Manutenção

Analista de Gestão de Informação

Engenheiro

Auxiliar Técnico de Manutenção

Eletricista

Gerente de Projeto

Gerente de Manutenção

Lembrando que existem diversos cargos disponíveis, e que estes podem ser preenchidos a qualquer momento, assim como também podem aparecer novas vagas para novos cargos.

A Vale oferece oportunidades para Espírito Santo, Minas Gerais, Pará, Maranhão e outros.

Inscrições e informações

Os interessados podem saber mais detalhes sobre o cargo desejado e se candidatar através do site de recrutamento.