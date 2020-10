Validação de Uma Ideia de Negócio – Como Fazer?

Validar uma ideia de negócio

Toda empresa surge a partir de uma ideia. Sendo assim, em um determinado momento empreendedores viram que a solução para algum problema seria uma oportunidade de negócio.

Entretanto, como saber se realmente essa ideia é válida?

Como saber se outras gostariam se consumidor essa ideia, que pode ser um produto ou serviço?

Pesquisa de mercado

Para responder essa questão é necessário fazer o que chamamos de validação do modelo de negócio.

Esse processo consiste em realizar uma pesquisa de mercado que passa por algumas etapas com o objetivo de saber qual o potencial do negócio.

De modo genérico são necessárias cinco etapas.

Cinco etapas de validação

Pesquisa

Primeiro é necessário realizar uma pesquisa sobre o produto ou serviço. Pois, mesmo que a sua ideia não seja inédita, verifique o ramo de atuação, concorrência, preços praticados, etc.

Assim sendo, essas informações servem de base para identificar as características e estratégias para a valor agregado da sua ideia.

Feedback

A segunda etapa é buscar feedback, obtenha a opinião das pessoas sobre a sua ideia, converse com outros empreendedores, profissionais de marketing e possíveis consumidores.

Sendo assim, filtre e considere todos os comentários recebidos, pois são boas bases para medir o potencial e também, realizar melhorias.

MPV

A terceira etapa consiste em criar um MPV (Mínimo Produto Viável). O MPV consiste em um protótipo do produto ou serviço com o objetivo de testar sua aderência pelo público ao qual se destina.

Formalização

A formalização será a quarta etapa da validação do modelo de negócio e consiste em lidar com as questões burocráticas e a construção da marca.

Certamente essa é a hora de abrir legalmente sua empresa. Ao passo que deve registrar marcas e patentes, fazer um site, perfil nas redes sociais, enfim, tomar todas as medidas necessárias para que a sua ideia se torne tangível.

Plano de negócios

E, por fim, a quinta e última etapa consiste em realizar o plano de negócios no qual devem conter todos os objetivos, metas, tarefas e orçamento inerentes a realização das vendas do produto ou prestação do serviço, divulgação, atendimento e demais questões.

Organização

Pode usar ferramentas de organização para esse processo como o Canvas ou o Trello, por exemplo.

A validação do modelo de negócios é uma maneira de testar o mercado no qual o empreendedor deseja inserir sua empresa, evitando que tempo e dinheiro sejam desperdiçados.