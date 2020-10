Variações Linguísticas mais cobradas no Enem

Todas as línguas naturais têm diversas realizações linguísticas e grupos que falam de maneiras variadas o mesmo idioma. Além disso, as línguas se modificam com o passar do tempo e adquirem novas palavras e novas organizações.

Assim, as variações linguísticas se manifestam em quaisquer línguas, inclusive no português, que é uma língua falada não só no Brasil, mas também na Europa e em diversos países do continente africano.

As variações são de diversas ordens. Nesse sentido, podem ser de ordem histórica, regional, por faixa etária, sexo, entre outras. No Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), as questões sobre variação se concentram em alguns tipos, dos quais trataremos abaixo.

Variações Linguísticas

No Enem, as questões de variação linguística costumam tratar sobre quatro núcleos: variação histórica, variação regional, variação social, e variação estilística.

A variação linguística histórica é um reflexo da transformação da língua ao longo dos séculos. Desse modo, diz respeito a algumas mudanças históricas, como, por exemplo, o surgimento de novas palavras, desuso de outras, novos sentidos para palavras antigas, etc. Exemplo disso é o pronome de tratamento vossa mercê que ao longo dos séculos passou por vosmecê, chegando nos atuais pronomes do caso reto você e cê.

A variação regional, por sua vez, como o próprio nome já indica, diz respeito aos diferentes usos da língua de acordo com a região. Nesse sentido, abarca as diferentes formas de pronúncia, de vocabulário, de significação e de estrutura sintática que tem diferentes usos de acordo com os locais. Um bom exemplo é o sotaque dos falantes de cada região do país.

Já a variação social é aquela que ocorre nos diferentes grupos sociais, como grupo de profissionais, de pessoas da mesma faixa etária e de pessoas do mesmo sexo, por exemplo. Um exemplo dessa variação é o uso da palavra carrinho entre os jogadores de futebol que denomina uma jogada e não um carro pequeno, como para a maioria dos falantes que não entendem de futebol.

Por fim, a variação estilística, também chamada de diafásica, diz respeito ao contexto de fala. A depender do contexto, há a necessidade de adaptação da fala ou do estilo dela. Assim, a linguagem utilizada em ambiente de trabalho difere daquela que será utilizada em um ambiente familiar.

