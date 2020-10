Vasco acerta a contratação por empréstimo do argentino Leonardo Gil, do Al-Ittihad

Em busca de reforços para a sequência da temporada, o Vasco acertou a contratação por empréstimo do argentino Leonardo Gil, de 29 anos, que pertence ao Al-Ittihad. O clube aguarda a vinda do atleta para a realização de exames médicos e assinar um contrato até junho de 2021, com opção de compra.

Durante o Clássico dos Milhões deste último sábado, em que o Vasco foi derrotado por 2 a 1, a conta oficial do Al-Ittihad no Twitter divulgou uma despedida ao atleta, lhe desejando sucesso e citando o Cruz-Maltino como seu novo clube. O Lance! confirmou a informação sobre a negociação com o argentino.

Ao longo da temporada, o Vasco tem tido muita dificuldade na criação das jogadas e carece de criatividade no meio-campo. Com isso, Leonardo Gil chega para reforçar o setor e ajudar Martín Benítez. Caso o jogador tenha condições, já poderá entrar em campo contra o Internacional no próximo domingo, em Porto Alegre.

Vale destacar que o argentino foi revelado pelo CAI, e teve uma passagem de destaque pelo Olimpo, da Segunda Divisão argentina, em 2012, quando ajudou o time a conquistar o acesso à elite do futebol hermano. Na temporada 14/15, ele assinou com o Estudiantes, e já teve passagens por clubes como Talleres e Rosário Central.

No Gigante de Arroyito, o meio-campista disputou 64 partidas, marcou 3 gols e deu dezesseis assistências até ser negociado com o Al-Ittihad. Na equipe saudita, ele fez um gol em 15 jogos.