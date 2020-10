Vasco acerta com o atacante angolano Toko Filipe

Além do técnico Ricardo Sá Pinto, o Vasco tem mais um integrante que fala português, mas não é brasileiro. O atacante angolano Toko Filipe, de 21 anos, foi contratado para um período de intercâmbio. A informação foi publicada originalmente pelo “Ge”, e confirmada pelo LANCE!.

Basicamente desconhecido no futebol brasileiro, Filipe atuou ano passado no Louletano, que disputa o equivalente ao terceiro escalão do futebol lusitano. O vínculo de empréstimo dele com o Cruz-Maltino vai até outubro de 2021.

Naturalmente, ele não pode jogar neste domingo, contra o Internacional. Tampouco Leonardo Gil. O técnico Sá Pinto estará em Porto Alegre, mas ainda não à beira do campo.