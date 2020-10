Vasco aguarda chegada de Leonardo Gil e vê Patrick por detalhes

Além da procura por um novo treinador após a demissão de Ramon Menezes, o Vasco segue trabalhando para reforçar a equipe. O primeiro nome a chegar será o do argentino Leonardo Gil, de 29 anos.

O jogador, que estava no Al-Ittihad, da Arábia Saudita, é esperado no Rio de Janeiro nesta quinta-feira, para realizar exames médicos e assinar contrato. Gil, que atua como volante e meia, virá por empréstimo até o meio de 2021. Ele tem passagens por Estudiantes, Talleres e Rosario Central, seu último clube antes de se transferir para o futebol árabe, em 2020.

Em 2015, o técnico Jorge Sampaoli, comandante da seleção do Chile na época, quis naturalizar o jogador, que tem uma avó chilena. Entretanto, o jogador preferiu lutar por uma chance na seleção argentina.

A janela de transferências internacionais se abriu nesta terça-feira no Brasil, mas está praticamente descartada a possibilidade de Gil poder atuar pelo Vasco no fim de semana, na partida contra o Internacional.

Em outra frente, o Vasco encaminhou um acordo com o equatoriano Antonio Valencia. Entre o clube e o jogador, estaria tudo certo em termos de valores e tempo de contrato, mas o Cruzmaltino aguarda o aval do novo treinador para fechar a contratação.

Já sobre a vinda do meia Patrick, jovem de 21 anos revelado pelo Grêmio, também estaria quase tudo certo entre os clubes, segundo informações do portal ClicRBS.

Patrick virá por empréstimo até o final de 2021 e terá seu contrato com o Grêmio estendido até dezembro de 2023. Apenas detalhes burocráticos impedem o anuncio do jogador, que viria como uma aposta da diretoria do Vasco. Patrick não tem tido oportunidades com Renato Gaúcho no Grêmio.