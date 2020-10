Vasco anuncia contratação do técnico português Ricardo Sá Pinto

Cerca de uma semana após demitir Ramon Menezes, o Vasco acertou com um novo treinador. Na manhã desta quarta-feira, o Cruz-Maltino anunciou a contratação do português Ricardo Sá Pinto, de 48 anos.

O vínculo do treinador com o clube carioca é válido até o fim do Campeonato Brasileiro, previsto para fevereiro de 2021. Junto de Ricardo, chegam outros três profissionais para compor a comissão técnica: o auxiliar Rui Mota, o preparador físico João Moreira e o analista de desempenho Igor Dias.

Em sua primeira aparição para a torcida, o treinador posou com uma camisa do Vasco com o nome de Romário e se mostrou empolgado com o novo desafio de sua carreira.

“Estou muito orgulhoso, muito honrado de ser o vosso treinador. Estamos muito confiantes no trabalho que vamos desenvolver. Sabemos que a situação não é ideal, mas é nas grandes dificuldades que se criam grandes oportunidades. Conto com vosso apoio, vosso carinho e já sabem: ‘lutar, lutar, pela vitória’. Um grande abraço a todos”, disse Ricardo Sá Pinto.

O novo técnico do Vasco, Ricardo Sá Pinto, deixa uma mensagem para toda a torcida vascaína no planeta! VAMOS!#VascoDaGama pic.twitter.com/5qNvdvbTEU — Vasco da Gama (@VascodaGama) October 14, 2020

A expectativa é que o novo comandante chegue ao Rio de Janeiro ainda nesta semana. No entanto, o português não estará na beira do gramado no confronto fora de casa contra o Internacional, que ocorre no próximo domingo, às 18h15 (de Brasília). A equipe será liderada por Alexandre Grasseli.

Antes de chegar ao futebol brasileiro, Ricardo Sá Pinto se destacou comandando o Braga, de Portugal, no ano de 2019, quando estabeleceu o recorde de invencibilidade de equipes lusitanas em competições continentais, disputando a Liga Europa. Anteriormente, o treinador também acumulou passagens por Legia Varsóvia (POL), Standard Liège (BEL), Al-Fateh (SAU), Belenenses (POR), Creta (GRE), Estrela Vermelha (SRB) e Sporting (POR).