Vasco anuncia oficialmente a contratação por empréstimo de Leonardo Gil, do Al-Ittihad

O Vasco anunciou a contratação por empréstimo do argentino Leonardo Gil, de 29 anos, que pertence ao Al-Ittihad. O meio-campista assinou contrato até junho de 2021, com opção de compra, e será o terceiro “hermano” no elenco, que já conta com Germán Cano e Martín Benitez.

Ao longo da temporada, o Vasco tem tido muita dificuldade na criação das jogadas e carece de criatividade no meio-campo. Com isso, Leonardo Gil chega para reforçar o setor e ajudar Andrey e Martín Benítez. Em um vídeo divulgado nas redes sociais do clube, “El Colo” Gil foi apresentado e enviou um recado à torcida vascaína.

Vale destacar que o argentino foi revelado pelo CAI, e teve uma passagem de destaque pelo Olimpo, da Segunda Divisão argentina, em 2012, quando ajudou o time a conquistar o acesso à elite do futebol hermano. Na temporada 14/15, ele assinou com o Estudiantes, e já teve passagens por clubes como Talleres e Rosário Central, onde sagrou-se campeão da Copa Argentina, em 2018.

No Gigante de Arroyito, o meio-campista disputou 64 partidas, marcou 3 gols e deu dezesseis assistências até ser negociado com o Al-Ittihad. Na equipe saudita, ele fez um gol em 15 jogos.

Além dele, a direção do Vasco busca acertos com o lateral-direito equatoriano Antonio Valencia, ex-Manchester United, com o ponta ganês Latif Blessing, do LA FC, e com o meia Patrick, do Grêmio. O jovem do Imortal Tricolor é nome mais próximo de acertar com a equipe de São Januário.

Confira a ficha técnica do novo reforço vascaíno



Nome: Leonardo Roque Albano Gil

Apelido: Colo Gil

Data de Nascimento: 31/05/1991 (29 anos)

Local de Nascimento: Río Gallegos (ARG)

Peso: 75kg

Altura: 1,76m

Posição: Meio-campista

Clubes onde atuou durante a carreira

2004–2009 – CAI-ARG (categorias de base)

2008 a 2012 – CAI-ARG

2012 a 2015 – Olimpo-ARG

2015 a 2016 – Estudiantes La Plata-ARG

2016 a 2017 – Talleres-ARG

2017 – Estudiantes La Plata-ARG

2017 a 2019 – Rosario Central-ARG

2020 – Al-Ittihad-SAU

2020 – Vasco da Gama