Vasco busca ‘maturação’ dos jovens durante o Brasileiro

São dois jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. Com outros dois da Copa do Brasil já são quatro partidas sem saber o que é um triunfo. Para retomar o caminho das vitórias, os jogadores experientes são os mais cobrados e tomam a liderança do elenco. Contudo, no Vasco, os mais jovens são cada vez mais frequentes, e podem indicar o caminho do sucesso. O gol contra o Red Bull Bragantino, por exemplo, teve a bola passando por Talles Magno, Juninho e Vinícius: três jogadores criados em São Januário.

– Temos dois caminhos: lamentar os pontos que não conseguimos conquistar ou seguir em frente buscando evoluir, olhando para dentro, à nossa capacidade e potencial de crescimento. Vejo desta forma. Com um pouquinho mais de concentração, evolução e firmeza, nós conseguiremos fazer uma temporada ainda melhor, ainda mais surpreendente. Acredito que muitos veem dessa forma – afirma Fernando Miguel. E ele prossegue:

– A surpresa é para quem não acompanha de perto o que temos construído: em 2018 foi um cenário, em 2019 foi um pouquinho melhor e 2020 está completamente diferente. Precisamos encontrar o equilíbrio para nos mantermos lá em cima na competição. Acredito que temos essa capacidade, essa possibilidade, se nos entregarmos ao máximo. Contra o Red Bull, não sei se perceberam, estávamos com seis crias da base. Então, isso é fruto do trabalho de todos. Meninos que estão se desenvolvendo com a gente há um bom tempo. Chegou o momento de maturarem na competição. Mais do que as boas exibições, que consigamos as vitórias na competição – almeja o goleiro.

De fato, há jogadores que foram promovidos este ano, outros ano passado e há quem já vem há mais temporadas no elenco principal. Nos três setores, o Vasco conta com a base em número relevante para contribuir.

Em coletiva na última quinta-feira, o técnico Ramon Menezes elogiou o trabalho feito nas categorias inferiores. O comandante vascaíno revelou que uma parte importante do trabalho da comissão técnica é acompanhar de perto o desempenho dos Meninos da Colina.

– Estamos observando todos os atletas da base. O Caio Lopes está tendo uma performance muito boa no Sub-20. Ele treina muitas vezes com os profissionais e conheço muito bem as características desse atleta. o MT também é muito bom jogador, faz várias funções. Eles estão sendo observados sempre. Todas oportunidades que tenho assisto os jogos deles. Ainda não tivemos um treino contra o Sub-20, mas sempre que posso puxo vários deles para treinar conosco. O trabalho na base está sendo muito bem feito Os jogadores que subiram para o profissional fizeram parte disso – afirmou Ramon.

No atual elenco profissional, a lista de jogadores formados na base é extensa: Miranda, Ricardo Graça, Henrique, Bruno Gomes, Juninho, Talles Magno, Andrey, Ulisses, Cayo Tenório, Lucas Santos, Gabriel Pec, Tiago Reis e Vinícius