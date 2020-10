Vasco corre em busca de novo treinador para não repetir 2019

Dia 21 de abril de 2019. Após a derrota no segundo jogo da final do Campeonato Carioca, o Vasco demitia Alberto Valentim. Três dias depois havia jogo, logo depois outro e outro e outro e outro. Somente no dia 8 de maio é que Vanderlei Luxemburgo seria anunciado. Até o contato com o elenco, mais cinco dias. Tudo que o Cruz-Maltino tenta evitar, neste 2020, para substituir Ramon Menezes.

Assim como no ano passado, quem comanda o grupo interinamente é o técnico do time sub-20. À época, Marcos Valadares perdeu três jogos, empatou um e venceu outro, mas que não foi suficiente para o time evitar a eliminação na Copa do Brasil. Alexandre Grasseli estreou com derrota.

O presidente do Vasco, em entrevista à ESPN Brasil no último fim de semana, indicou otimismo quanto a um desfecho positivo em breve, embora não tenha dito com quem negocia. Fato é que as possibilidades de Luiz Felipe Scolari e Dorival Júnior parecem superadas em São Januário.

Dunga é uma possibilidade, corroborando lista apresentada primeiramente pelo site “Esporte News Mundo”. Tudo, no entanto, é mantido a sete chaves. Nomes de treinadores estrangeiros também são oferecidos ou especulados, mas há no clube quem tenha resistência a um não brasileiro, especialmente a menos de um mês da eleição presidencial do clube.

No ano passado, o perfil desejado pela diretoria foi mudando à medida em que as opções foram ficando escassas, em cenário semelhante: nomes nacionais acionados, estrangeiros oferecidos… desta vez, ao menos por enquanto, o desejo de um medalhão está mantido.

O Vasco joga no domingo contra o Internacional, fora de casa. Se o novo comandante chegar em breve a São Januário, terá tempo de passar as primeiras orientações ao grupo.