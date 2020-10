Vasco derrota o Madureira na primeira partida da final da Taça Guanabara sub-20

Na manhã deste domingo, o Vasco venceu o Madureira por 2 a 0 no Estádio Conselheiro Galvão, em partida válida pela decisão da Taça Guanabara sub-20. Os gols da partida foram marcados por Laranjeira e Arthur. Com isso, o Gigante da Colina será campeão com apenas um empate no jogo de volta, que será realizado na quarta-feira, às 10h, em São Januário.

A FERJ já divulgou a tabela com o início da Taça Rio sub-20 e o Cruz-Maltino iniciará sua campanha contra o Resende, sábado, dia 17, às 15h, no Estádio Nivaldo Pereira.

No primeiro gol, Riquelme fez ótima jogada individual, tocou na medida para Laranjeira girar, e estufar a rede. Já na etapa final, o Vasco ampliou com boa jogada de Caio Lopes, que deixou Arthur na cara do gol para ampliar o marcador e dar uma boa vantagem para a equipe na decisão.

O Vasco foi a campo com a seguinte escalação: Fintelman, Saulo, Vitor, Yuri e Riquelme; Weverton, Caio Lopes e MT (Roger); Arthur (Marcos Dias), Figueiredo e Laranjeira. Técnico: Alexandre Grasseli.