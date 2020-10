Vasco deve apresentar Sá Pinto nesta quinta-feira

O Vasco está próximo de confirmar o português Ricardo Sá Pinto como novo técnico. O comandante é esperado no Rio de Janeiro nesta quinta-feira para ser apresentado.

O contrato com os cruzmaltinos deve ser assinado nesta quarta-feira. Em princípio, o português de 48 anos vai ficar vinculado ao Vasco até o final do Campeonato Brasileiro, em fevereiro de 2021.

Sá Pinto estava próximo do acerto com o Panathinaikos-GRE, mas interrompeu a negociação após o interesse do Vasco. Na sua carreira, o português comandou o Sporting-POR e a seleção portuguesa.

O treinador não trabalha desde o fim de 2019, quando deixou o Braga-POR. Sá Pinto chegou a ser pedido por torcedores do Botafogo após a saída de Paulo Autuori.

Desde a demissão de Ramon Menezes, o Vasco sondou alguns nomes, como Dorival Júnior, Roger Machado, Felipão e Dunga. Após as negativas dos brasileiros, os dirigentes cruzmaltinos sondaram alguns treinadores estrangeiros, entre eles Sá Pinto.

O objetivo dos vascaínos e poder contar com Ricardo Sá Pinto já no banco de reservas no domingo, quando a equipe carioca encara o Internacional, no Beira-Rio.