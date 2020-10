Vasco encaminha empréstimo do meia Patrick, do Grêmio

Está em estágio avançado a negociação entre Vasco e Grêmio pelo meia Patrick. O jogador de 21 anos deverá chegar a São Januário por empréstimo até o fim do Campeonato Brasileiro deste ano – fevereiro do ano que vem. A informação foi publicada originalmente pelo “Zero Hora”.

Patrick está sem espaço no Tricolor, mas deve renovar o vínculo atual, que vai até março, antes de mudar de ares. No Cruz-Maltino, o cenário é de poucas opções para a função de armador. Para o jogo desta quarta-feira, por exemplo, contra o Bahia, Benítez está suspenso.

Na última vez que o argentino foi desfalque, há pouco mais de uma semana, contra o Red Bull Bragantino, Ramon Menezes escalou o time com três volantes. Bruno César estava no banco, não jogou e foi emprestado em seguida. Carlinhos é outro que pode fazer a função, mas não agradou diante do Atlético-MG, na última rodada.

Hoje com 21 anos, Patrick teve as primeiras oportunidades no time principal do Grêmio ainda em 2017. Em 2018, chegou a ser emprestado ao Criciúma. Em 2020, tem nove participações.