Vasco negocia contratação de meia do Grêmio

Com a saída de Bruno César, a diretoria do Vasco foi em busca de um meia para suprir a necessidade do elenco. Os cruzmaltinos negociam com o Grêmio o empréstimo do jovem Patrick.

O atleta de 21 anos começou a temporada no Grêmio como titular, mas perdeu espaço. O jogador chegou a ser sondado pelo Mouscron-BEL, que é gerenciado pelo mesmo grupo que comanda o Lille-FRA e o Boavista-POR.

No Vasco, Patrick terá a chance de mostrar serviço. O meia chegaria para ser o substituto do argentino Benítez, principal armador cruzmaltino na temporada.

Caso o negócio seja concretizado, Patrick ficaria no Vasco até fevereiro, com a possibilidade de ser contratado em definitivo.

Dentro de campo, o Vasco se prepara para enfrentar o Bahia, nesta quarta-feira, em Salvador.