Vasco sofre com desfalques para o próximo jogo

Após ter uma semana para trabalhar, Ramon Menezes viu o Vasco falhar muito e ser goleado pelo Atlético-MG. Algumas apostas do treinador não surtiram efeito no Mineirão.

Para piorar, visando o duelo contra o Bahia, nesta quarta-feira, Ramon Menezes perdeu dois importantes jogadores. O volante Andrey e o meia Martín Benítez estão suspensos.

Andrey foi expulso contra o Galo e deve ser substituído por Bruno Gomes. Já Benítez, principal homem de criação da equipe, vai trazer uma dor de cabeça para o comandante.

Sem poder contar com Bruno César, reserva imediato e que deixou o clube, Ramon Menezes tem Carlinhos para o setor. No entanto, o meia foi muito mal contra o Atlético-MG e acabou substituído ainda no primeiro tempo.

Outra opção é improvisar os laterais Yago Pikachu ou Neto Borges no setor. Caso Pikachu seja o escolhido, Miranda deve seguir atuando na lateral.