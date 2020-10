Vasco tem dois retornos importantes e será comandado por interino contra o Fla; veja o provável time

Vivendo uma crise, o Vasco tem pela frente o Flamengo, neste sábado (10), às 17h, em São Januário. É o pior momento do time de São Januário, que já chegou a liderar o Campeonato Brasileiro.

Ao todo, são quatro jogos sem vencer no Brasileirão. São três derrotas e um empate. O último revés custou o emprego do técnico Ramon Menezes. Para o clássico carioca, o Cruzmaltino terá o comando de Alexandre Grasseli, do sub20.

O momento do treinador da base é distinto do profissional. No mesmo dia da demissão de Ramon Menezes, Grasseli classiciou a equipe sub-20 do Vasco à final da Taça Guanabara da categoria, para enfrentar o Madureira.

Para o confronto contra o Flamengo, o treinador interino terá dois retornos importantes. O meia Martín Benítez e o volante Andrey, suspensos contra o Bahia, estão de volta. Na lateral-direita, Yago Pikachu, que não vem tendo boas atuações, pode perder a vaga para Cayo Tenório.



Já Bruno Gomes, expulso na última partida, é baixa. Ainda no meio, Juninho pode ganhar a vaga. No entanto, Fellipe Bastos e Marcos Júnior também concorrem ao posto.

O provável time que entrará em campo: Fernando Miguel; Yago Pikachu (Caio Tenório), Leandro Castán e Ricardo Graça, Henrique; Andrey, Juninho (Felippe Bastos ou Marcos Júnior) e Martín Benítez; Vinicius, Talles Magno e Cano.

O Vasco da Gama ocupa o 10º, com 18 pontos, mas, está a três da zona de rebaixamento. Já o Flamengo está em 3º, com 24, a três do líder Atlético-MG.