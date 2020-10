Vasco x Flamengo: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

O Flamengo teve um início de Campeonato Brasileiro cambaleante, mas engrenou uma sequência positiva e já está na terceira posição. O Vasco chegou a liderar a competição, mas caiu drasticamente de rendimento e trocou praticamente todo o departamento de futebol – o técnico será o do sub-20. Assim chegam os times para o primeiro Clássico dos Milhões deste Campeonato Brasileiro.

FICHA TÉCNICA

VASCO X FLAMENGO



Data/Hora: 10/10/2020, às 17 horas

Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (Fifa/SP)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (Fifa/SP) e Neuza Ines Back (Fifa/SP)

Árbitro de vídeo: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (S)

Onde ver: Premiere e tempo real do LANCE!

VASCO (Técnico: Alexandre Grasseli)

Fernando Miguel, Yago Pikachu (Cayo Tenório), Miranda, Leandro Castan e Henrique; Andrey, Fellipe Bastos (Marcos Junior) e Benítez; Vinícius, Cano e Talles Magno.

Lesionados: Breno, Ricardo Graça, Ramon e Juninho

Pendurados: Gabriel Pec, Guilherme Parede, Bruno Gomes, Fellipe Bastos e Cayo Tenório

Suspenso: Bruno Gomes

FLAMENGO (Técnico: Domènec Torrent)

Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Natan e Filipe Luís; Willian Arão, Thiago Maia, Gerson e Diego; Bruno Henrique e Pedro.

Desfalques: Everton Ribeiro, Rodrigo Caio, Arrascaeta e Isla (convocados para as Eliminatórias Sul-Americanas), e Gabriel Barbosa, João Lucas e Diego Alves (lesionados)

Pendurados: Filipe Luís, João Lucas, Éverton Ribeiro, Diego e Gabriel

Suspensos: Ninguém

Palpites: Na redação do LANCE!, 30% das pessoas que responderam à enquete apostam em vitória do Vasco, outros 30% entendem que um empate é o resultado mais provável e 40% veem o Flamengo como favorito.