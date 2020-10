Vazamento no PS5: música de menu de Demon’s Souls surge na net

Através de um vazamento de áudio enviado aos servidores da Sony, usuários das redes sociais e fãs puderam conhecer a trilha sonora de Demon’s Souls Remake que irá tocar no menu de inicialização do PS5. E a escolha não poderia ter sido outra, já que a reconfortante música do Nexus, “Maiden in Black” foi a selecionada para ser reproduzida enquanto se navega pelas informações do game. Confira a seguir:

Remake

Please enjoy some music from the Demon’s Souls Remake soundtrack. pic.twitter.com/I4498GhHnr — Lance McDonald (@manfightdragon) October 19, 2020

“Por favor, aproveitem um pouco de música da trilha sonora de Demon’s Souls Remake“

Original

Como já havia sido habilitado no PlayStation 4, o recurso de música original iniciava quando descíamos a tela após selecionar algum título instalado no console. Nem todos os games possuíam uma arte ou trilha sonora, mas boa parte deles trazia consigo um som bastante marcante para o jogo. E parece que no PS5 não vai ser diferente.

A música ganhará uma versão remixada mais curta e rica em instrumentalização, contando com novos sons de fundo e toques que dão uma atmosfera mais viva e menos melancólica, exatamente o contrário de como ocorria na música original. Confira abaixo um comparativo entre o remake do PS5 e a versão do PlayStation 3.

Demon’s Souls Remake será lançado em 12 de novembro para o PlayStation 5.