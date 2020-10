veja a numeração da seleção para a estreia nas eliminatórias

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgou nesta quarta-feira a numeração oficial da seleção brasileira para os dois jogos de estreia das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022.

Como de praxe, o atacante Neymar, do Paris Saint-Germain, será o 10 do Brasil.

A icônica 9, porém, foi para um estreante: o atacante Matheus Cunha, do Hertha Berlin, que foi convocado pela 1ª vez por Tite após a lesão de Gabriel Jesus.

Outro atleta chamado pela 1ª vez, o lateral-direito Gabriel Menino usará a 22, indicando que ele será reserva de Danilo, que vestirá a 2.

Quanto aos goleiros, Ederson ficou com a 1, Weverton com a 12 e Santos com a 23, dando um indício da ordem de preferência de Tite na escalação.

O Brasil estreia nas eliminatórias contra a Bolívia, na sexta-feira, em casa. Depois, viaja para enfrentar o Peru, na terça-feira.

Gabriel Menino e Everton Ribeiro durante treino da seleção brasileira Lucas Figueiredo/CBF

VEJA A NUMERAÇÃO DA SELEÇÃO BRASILEIRA

1 – Ederson

2 – Danilo

3 – Thiago Silva

4 – Marquinhos

5 – Casemiro

6 – Renan Lodi

7 – Richarlison

8 – Douglas Luiz

9 – Matheus Cunha

10 – Neymar

11 – Philippe Coutinho

12 – Weverton

13 – Alex Telles

14 – Rodrigo Caio

15 – Felipe

16 – Everton Ribeiro

17 – Fabinho

18 – Bruno Guimarães

19 – Everton “Cebolinha”

20 – Roberto Firmino

21 – Rodrygo

22 – Gabriel Menino

23 – Santos