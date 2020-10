Veja as estreias da Netflix da semana · .

A semana está repleta de boas estreias na Netflix. Entre este domingo (11) e o próximo sábado (17), a plataforma coloca em seu catálogo filmes e séries que devem agradar a todo tipo de público. Os títulos também têm chance de figurar no Top 10 do serviço nos próximos dias.

Entre as produções originais do streaming, estão os longas Manual de Caça a Monstros (2020) e Os 7 de Chicago (2020), uma das apostas da Netflix para o Oscar do ano que vem; e as séries Distanciamento Social e a terceira temporada de Star Trek: Discovery. Também entrarão no catálogo Dunkirk (2017) e Alice Junior (2019).

Confira as sinopses das histórias:

Dunkirk – dia 12

Na Operação Dínamo, mais conhecida como a Evacuação de Dunquerque, soldados aliados da Bélgica, do Império Britânico e da França são rodeados pelo exército alemão e devem ser resgatados durante uma feroz batalha no início da Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

A história acompanha três momentos distintos: uma hora de confronto no céu, onde o piloto Farrier (Tom Hardy) precisa destruir um avião inimigo; um dia em alto-mar, onde o civil britânico Dawson (Mark Rylance) leva seu barco de passeio para ajudar a resgatar o exército de seu país; e uma semana na praia, onde o jovem Tommy (Fionn Whitehead) busca escapar a qualquer preço.

Alice Junior – dia 14

Alice (Anne Celestino) é uma adolescente trans cheia de carisma que investe seu tempo fazendo vídeos para o YouTube. Um dia, seu pai Jean (Emmanuel Rosset) é transferido pela sua empresa no Recife para Araucárias do Sul, e eles precisam se mudar.

Na nova escola, Alice enfrenta preconceitos ao se deparar com uma sociedade mais retrógrada do que estava acostumada. O desejo da menina é dar seu primeiro beijo mas, antes de tudo, ela quer o direito de ser quem ela é.

Manual de Caça a Monstros – dia 15

Kelly Ferguson (Tamara Smart) é uma jovem que está trabalhando como babá pela primeira vez. Porém, o menino de quem ela está cuidando é sequestrado por uma legião de monstros no Halloween.

A protagonista, então, é apresentada a uma sociedade secreta de corajosas babás que protegem crianças do mundo todo de diversos tipos de criaturas. Ao lado de um novo grupo de amigas, ela vai lutar para salvar a criança de quem prometeu tomar conta.

Distanciamento Social – dia 15

A cada capitulo, uma história diferente será narrada. A ideia é apresentar como a sociedade tocou (ainda toca) a vida durante a quarentena, em vigor desde março. Isso em situações que vão desde relacionamentos amorosos a questões familiares.

A produtora Jenji Kohan (de Weeds) convenceu atores renomados a participarem da minissérie. São os casos de Danielle Brooks (Orange Is the New Black), Mike Colter (Evil), Peter Scanavino (Law & Order: SVU) e Asante Blackk (This Is Us).

Os 7 de Chicago – dia 16

Em 1968, uma manifestação pacífica durante a Convenção Nacional Democrata se transformou em um violento confronto com a polícia e a Guarda Nacional dos Estados Unidos.

Os organizadores da manifestação (que incluíam nomes como Abbie Hoffman, Jerry Rubin, Tom Hayden e Bobby Seale) foram acusados de conspiração e incitação à desordem. O julgamento do caso se tornou um dos mais famosos da história.

Star Trek: Discovery – dia 16

Protagonizada por Sonequa Martin-Green (a Sasha de The Walking Dead), Star Trek: Discovery retorna com a terceira temporada no mesmo esquema das anteriores. Entra na plataforma um episódio por semana, toda sexta, um dia após a exibição nos Estados Unidos. Nessa leva, a equipe da Discovery parte rumo a um ponto em que ninguém jamais esteve: 930 anos no futuro.