Veja as notas das contratações da última janela de trasferências

A pandemia de coronavírus tornou a janela de transferências desta temporada muito diferente de suas antecessoras, mas depois de meses sem futebol, as principais ligas europeias concordaram em um data limite de 5 de outubro.

O início do ‘mini-torneio’ da Champions League em meados de agosto foi importante, já que alguns jogadores decidiram que trocariam de time antes do início da competição, de certa forma prejudicando o seu clube, que contou com menos um jogador na competição (como aconteceu com Timo Werner). Outros tiveram que esperar até o início da janela oficial da liga doméstica (como aconteceu com o brasileiro Arthur, que foi para a Juventus).

Aqui estão as notas para todas as principais negociações. As mais recentes estão no topo. Todos os valores são confirmados, a menos que tenham um *.

5 DE OUTUBRO

THOMAS PARTEY – 50 MILHÕES DE EUROS

Nota do Atlético de Madrid: 7,0 Nota do Arsenal: 9,0

Uma cláusula de rescisão é sempre complicada porque você sabe que os clubes podem pagá-la. O Atlético deveria ter feito um esforço maior para aumentar a cláusula de 50 milhões de euros de Partey, mas falharam. Como resultado, eles perderam o volante, mas contrataram um substituto decente, Lucas Torreira, por empréstimo.

As principais escolhas do Arsenal foram Partey e Houssem Aouar do Lyon, então o clube inglês ficará satisfeito por ter garantido pelo menos uma. Por que eles sentiram a necessidade de esperar até o último dia da janela está além da compreensão, até porque eles acabaram pagando o valor total. Ainda assim, Partey vai suprir uma necessidade de longa data do meio de campo do clube de Londres.

ALEX TELLES – 15 MILHÕES DE EUROS

Porto: 8,0 Manchester United: 8,0

O Porto queria pelo menos 25 milhões de euros pelo o lateral brasileiro, mas acabou aceitando menos, visto que seu contrato expiraria no ano seguinte. O clube português acabou ficando com um valor decente, além de 2 milhões de euros em incentivos, mas a presença de Telles fará falta.

A defesa do United contra o Tottenham provou como o clube precisa de reforços, mas nem mesmo Telles pode consertar tudo. O United esperou até o último dia da janela para contratá-lo por um preço menor, e valeu a pena, mas ele não é o jogador que vai resolver todos os problemas do time de Ole Gunnar Solskjaer.

CHRIS SMALLING – 15 MILHÕES DE EUROS

Man United: 8,0 Roma: 8,5

Smalling passou 10 anos no United e não estava tendo chances, apesar do estado da defesa do clube. Um bom empréstimo à Roma na temporada passada abriu as portas, e o United fez bem em receber uma quantia decente para um jogador de 30 anos.

A Roma sempre quis o retorno de Smalling, e foi apenas uma questão de acertar um valor. Acho que, pelo menos neste acordo, as três partes estão satisfeitas com o que aconteceu.

DOUGLAS COSTA – EMPRÉSTIMO

Juventus: 8,0 Bayern de Munique: 9,5

Com Federico Chiesa chegando em breve, a chance de Douglas Costa ganhar minutos diminuiu muito, então é compreensível que a Juve o tenha deixado ir. Um empréstimo é a melhor opção para ambos, embora o brasileiro não tenha recuperado os 40 milhões de euros que a Juve gastou para contratá-lo do Bayern em 2018.

O Bayern conseguiu de novo. Eles precisavam de um meia aberto para fazer sombra para Leroy Sané e Serge Gnabry, e eles conseguiram um grande nome. Douglas Costa já jogou pelo clube antes, é experiente e vai trazer uma dimensão extra ao time por um custo mínimo.

TIMEOUÉ BAKAYOKO – EMPRÉSTIMO

Chelsea: 5,5 Napoli: 7,5

Como o Chelsea ainda não conseguiu se livrar de um jogador que assinou por 40 milhões de libras em 2017 é desconcertante. Bakayoko fez duas temporadas emprestado ao Milan e ao Mônaco, e nenhum dos dois clubes quis ficar com ele permanentemente. Fontes disseram à ESPN que o Chelsea queria recuperar o valor investido, mas eles não estão nem perto disso. Outro empréstimo, sem opção de compra neste momento.

O Napoli precisava de um substituto para Allan, mas, embora Bakayoko seja uma opção barata com algo a provar, ele não impressionou muito em sua passagem anterior na Série A com o Milan. Reunido com o seu treinador dos tempos de Milan, Gennaro Gattuso, Bakayoko, Napoli e Chelsea esperam que o jogador possa render mais.

FEDERICO CHIESA – EMPRÉSTIMO

Fiorentina: 6,5 Juventus: 9,0

A Fiorentina está prestes a perder um dos seus melhores jogadores e vai receber apenas 2 milhões de euros por isso. Tudo bem, a Fiorentina vai receber 8 milhões de euros pelo segundo ano do empréstimo e, potencialmente, outros 40 milhões de euros se a Juventus quiser contratar Chiesa de maneira definitiva, mas não é uma boa ideia para eles.

A Juve está de olho em Chiesa há algum tempo, e a jovem de 22 anos tem um grande talento. O trabalho foi muito bem feito até chegar no empréstimo, e agora a Juve distribuir o custo ao longo dos próximos anos, enquanto se ele fracassar, não haverá obrigatoriedade na contratação.

EDINSON CAVANI – GRÁTIS

Man United: 8,5

Uau. Cavani claramente não era a primeira escolha do Man United, ou eles o teriam contratado muito antes, já que ele deixou o PSG em junho. Aos 33 anos, ele não é mais um jovem jovem e não é o perfil de jogador no qual Ole Gunnar Solskjaer tem se concentrado.

Mas você não pode discutir com 353 gols em 586 jogos da carreira. Cavani vai trazer experiência, força e capacidade de finalização para uma linha de ataque já muito talentosa. Parece uma compra de pânico, mas é a melhor que você pode conseguir. Contratar Zlatan Ibrahimovic, de 34 anos, funcionou bem.

ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING – GRÁTIS

Bayern: 7,0

O Bayern precisava de um atacante reserva para Robert Lewandowski, e quando sua tentativa de contratar Andrej Kramaric, do Hoffenheim, falhou, eles foram atrás de uma opção mais fácil. Choupo-Moting não incendiou Paris e estava disponível, por isso fazia sentido. Mas seus nove gols em 51 partidas pelo PSG não empolgam muita gente.

4 DE OUTUBRO

MARC ROCA – 15 MILHÕES DE EUROS

Espanyol: 8,0 Bayern: 8,5

O rebaixamento do Espanyol garantiu saída de um de seus melhores jogadores, e eles fizeram bem em receber uma quantia decente por ele. Um jogador com a qualidade de Roca não iria durar muito no modesto clube espanhol.

O Bayern precisava de reforços no meio-campo. Aos 23 anos, Roca crescerá na liga e, em última análise, procurará substituir Javi Martínez como o general da equipe, enquanto ele é comparado a Xabi Alonso no estilo de jogo. Deve cair bem.

2 DE OUTUBRO

WESLEY FOFANA – 31,7 MILHÕES DE LIBRAS

Saint Étienne: 9,0 Leicester: 8,5

O Saint Étienne certamente sabe como fazer dinheiro, tendo vendido o jovem zagueiro William Saliba ao Arsenal no ano passado por 30 milhões de euros. Os € 35 milhões, mais € 5 milhões em incentivos, por Fofana marcam a maior venda da história do clube, e esse dinheiro será bem-vindo por conta dos desafios que os clubes vão enfrentar por conta da pandemia.

O Leicester tem um zagueiro com um potencial enorme, mas aos 19 anos, você deve estar se perguntando se o clube inglês gastou muito dinheiro. Fofana se profissionalizou há apenas um ano, então será uma curva de aprendizado íngreme na Premier League.

RHIAN BREWSTER – 23,5 MILHÕES DE LIBRAS

Liverpool: 9,0 Sheffield United: 8,0

O Liverpool tem procurado equilibrar as contas após as contratações que fez, e conseguir um valor desse tamanho por um jovem de 20 anos com apenas alguns jogos em seu currículo é impressionante. A cláusula de venda de 15% ainda será do Liverpool, bem como a inclusão de uma cláusula de recompra como parte do negócio.

O Sheffield United conseguiu seu “alvo número 1”, de acordo com o técnico Chris Wilder, e Brewster certamente deve ter tempo de jogo para provar seu talento. Mas é muito dinheiro para gastar com um jovem atacante.

1° DE OUTUBRO

SERGINO DEST – 20 MILHÕES DE EUROS

Ajax: 7,5 Barcelona: 8,5

Considerado um dos melhores jovens laterais da Europa, Dest poderia valer muito mais e o Ajax ficará desapontado por não ter conseguido os 30 milhões de euros que queriam.

O Barça precisava de cobertura na lateral-direita e Dest tem potencial para brilhar. Ele não é um produto final, mas os gigantes espanhóis não estão assumindo um risco financeiro enorme; e se ele conseguir se desenvolver tão bem quanto Jordi Alba no clube, a transferência ficará marcada como um grande sucesso.

29 DE SETEMBRO

RUBEN DIAS – 68 MILHÕES DE LIBRAS

Benfica: 9,0 Man City: 8,0

O Benfica está acostumado a receber altos valores por seus jovens talentos. Dias é considerado um dos melhores jovens zagueiros da Europa, por isso vão sentir sua falta, mas o valor recebido é mais do que suficiente para encontrar um substituto.

Dias claramente não era a primeira escolha do City. O clube se recusou a pagar o preço pedido de mais de 80 milhões de euros por Jules Kounde, do Sevilla, Kalidou Koulibaly, do Napoli, ou José Giménez, do Atlético de Madrid. Por isso, o clube voltou sua atenção para um jogador que eles poderiam conseguir por um valor menor. Como resultado, eles obtêm uma nota inferior, mas ganham pontos por enviar o Nicolas Otamendi para o Benfica em uma negociação separada – por 15 milhões de euros.

24 DE SETEMBRO

EDOUARD MENDY – 24 MILHÕES DE EUROS

Rennes: 7,0 Chelsea: 8,5

O Rennes apostou em Mendy e ele retribuiu a fé deles com algumas atuações excelentes. Chegando como um desconhecido no ano passado, o jogador de 28 anos ajudou o clube a terminar em terceiro lugar na Ligue 1. Mesmo em meio à pandemia de coronavírus, parece que eles poderiam ter pedido um pouco mais por ele.

O diretor técnico do Chelsea, Petr Cech, conhece bons goleiros, então você tem que confiar em seu julgamento aqui. Mendy é uma presença marcante em sua área e agora tem experiência com a seleção de Senegal. Os Blues gastaram 80 milhões de euros em Kepa Arrizabalaga há alguns anos, mas Mendy deve substituí-lo nesta temporada.

23 DE SETEMBRO

NELSON SEMEDO – 30 MILHÕES DE EUROS

Barcelona: 9,5 Wolves: 7,5

Que delícia para o Barcelona. O clube de LaLiga, com problemas financeiros, estava tentando se livrar de Semedo, com o lateral sendo incluído em quase todos os acordos que eles tentaram fazer na temporada passada. Mas conseguir 30 milhões de euros, mais € 10 milhões em incentivos, é incrível.

Os Wolves precisavam de um lateral-direito desde a venda de Matt Doherty para o Tottenham e o fato de Semedo ser representado pelo empresário Jorge Mendes, que tem grande influência no Wolverhampton, tornou essa negociação muito fácil. Ele pode ter se estabelecido bem na Premier League, português certamente não vale tanto dinheiro.

LUIS SUÁREZ – GRÁTIS

Barcelona: 5,0 Atlético: 8,5

Tirar o salário de Suarez da folha de pagamento do Barça é fundamental, mas ainda não se sabe como Lionel Messi vai reagir ao não ter mais a presença em campo de um dos seus melhores amigos. O uruguaio de 33 anos está se aproximando do fim de sua carreira, mas parecia feliz em ficar e fornecer profundidade para o elenco. O Barça queria que ele fosse embora, o que eles podem se arrepender, já que ele ficou em LaLiga.

A Juventus estava interessada, mas o Atlético se mexeu para contratar Suárez e ele poderia substituir ou complementar Diego Costa. Ainda um artilheiro de primeira classe, ele fará um trabalho em uma liga que conhece bem e eles não gastaram nenhum dinheiro (embora tenham potencialmente que pagar 6 milhões de euros em incentivos) para ficar com ele. Não é uma solução de longo prazo, mas Suárez deve se dar bem.

22 DE SETEMBRO

ÁLVARO MORATA – EMPRÉSTIMO

Atlético: 6,0 Juventus: 9,0

Essa foi um grande choque. O Atlético foi forçado a transferir um jogador que pagou ao Chelsea 65 milhões de euros. O Atlético está com problemas financeiros, então deixou Morata emprestado e recebeu 10 milhões de euros, com a Juve tendo uma opção de compra de 45 milhões de euros. É um negócio estranho, na verdade, especialmente porque Morata, de 27 anos, marcou 16 gols na temporada passada.

A Juve queria um atacante e Morata certamente impressionou durante sua primeira passagem pelo clube, onde marcou 27 gols em 93 jogos (2014-2016). Em vez de contratar uma estrela mais velha (Suárez), os italianos têm um jogador que acabou de atingir seu pico e também não precisam pagar muito para contratá-lo. Ele deve se sair bem.

ARTURO VIDAL – 1 milhão de euros

Barcelona: 7,5 Inter de Milão: 8,5

O Barcelona retirou outro jogador da sua folha de pagamento, lhes permitindo potencialmente assinar um jovem jogador. Mas o Barça não vai ganhar muito por Vidal, e rumores indicaram que o chileno queria deixar o clube, o que não é uma boa aparência para o Barça.

O técnico da Inter, Antonio Conte, recebe um de seus jogadores favoritos e, tendo jogado pela Juventus de 2011 até 2015, Vidal estará em casa na Série A. Ele não é nenhum N’Golo Kanté (que teria sido o primeiro alvo de Conte), mas é um bom negócio que vai melhorar o time.

19 DE SETEMBRO

DIOGO JOGA – 41 MILHÕES DE LIBRAS

Wolves: 9,0 Liverpool: 9,5

Os Wolves lucraram com um de seus melhores jogadores e você não pode culpá-los por isso, especialmente porque eles contrataram o defensor Ki-Jana Hoever do Liverpool em um acordo no valor inicial de 10 milhões de libras como parte do processo. O time sentirá falta de Jota, mas 41 milhões de libras são mais do que suficientes para encontrar um substituto.

O Liverpool precisava de reforço no ataque, e eles conseguiram. Jota tem impressionado na Premier League, e sua criatividade dará uma vantagem extra ao atual campeão. Ninguém achava que tinha dinheiro, enquanto Jurgen Klopp conseguiu manter seu interesse em segredo até que o negócio estivesse basicamente fechado. Ele pode não ser um titular imediatamente, mas Jota certamente irá tentar cavar sua vaga no time titular.

SERGIO REGUILÓN – 30 MILHÕES DE EUROS

Real Madrid: 7,0 Tottenham: 8,0

O Real não viu o melhor do lateral, mas também não lhe deu muita chance de provar seu valor. Promovido ao time titular pelo técnico Julen Lopetegui em 2018, Reguilón mostrou suas habilidades, mas depois foi emprestado por Zidane e teve uma excelente temporada no Sevilla. Provavelmente é melhor ele seguir em frente, e 30 milhões de euros é um valor decente, com uma opção de recompra de 45 milhões incluída.

O Tottenham precisa de profundidade na lateral e o jogador de 23 anos tem potencial. Não é o melhor na defesa, mas compensa no ataque, por isso vai trazer uma nova dimensão ao clube. O Man United estava interessado, então o Tottenham fez bem contratá-lo rapidamente.

GARETH BALE – EMPRÉSTIMO

Real Madrid: 5,0 Tottenham: 8,0

Depois de pagar ao Spurs mais de 100 milhões de euros por Bale em 2013, o Real colheu os frutos conquistando dois títulos de LaLiga e quatro Champions League. No entanto, nos últimos anos, o foco de Bale tem sido mais no golfe do que no futebol, com o jogador de País de Gales claramente insatisfeito com a redução nas funções causada pela volta de Zidane. Tem sido uma queda e tanto para um dos melhores do mundo, e o Real fez o que pôde para se livrar dele (e seu salário de 600 mil libras por semana) com um empréstimo para o seu clube formador.

O retorno ao Tottenham pode ser considerado um acerto e tanto, mas Bale não é o mesmo jogador de antes e também pode ser visto como uma grande aposta. Pelo menos o clube sabe o que vai receber, embora seja interessante ver como os torcedores o recebem. Pode funcionar muito bem e pode ser um desastre.

18 DE SETEMBRO

THIAGO ALCÂNTARA – 22 MILHÕES DE EUROS

Bayern: 7,0 Liverpool: 9,0

O Bayern tem uma série de jogadores talentosos no clube, mas perder um do talento de Thiago por um valor relativamente baixo é um negócio surpreendentemente ruim para o atual campeão da Europa. Thiago tem 29 anos e muito a oferecer, embora não houvesse muito a fazer por parte do time alemão, já que o contrato de Thiago expiraria na janela da próxima temporada.

O Liverpool queria criatividade e experiência na sua meia, e o jogador da seleção da Espanha certamente tem esses atributos. Ele vai melhorar um time já muito bom. O fato de o Liverpool ter ‘vencido a corrida’ por Thiago contra o Man United também pode ser visto como um bônus.