Veja como foi a estreia de The Walking Dead: World Beyond (RECAP)

O universo expandido de The Walking Dead — que já contava com o derivado Fear The Walking Dead — acaba de ficar ainda maior. Estreou neste final de semana, na AMC, o novo spin-off The Walking Dead: World Beyond.

O novo programa será focado na trajetória de um grupo de jovens que cresceu no mundo pós-apocalíptico. Mais precisamente em duas irmãs que tentam encontrar seu pai, que está trabalhando para uma misteriosa organização, 10 anos após o apocalipse zumbi.

Confira o recap da estreia de The Walking Dead: World Beyond, com o capítulo intitulado “Brave”.

(AMC/Reprodução)Fonte: TV Line

Conheça a Campus Colony

A série começa apresentando a Campus Colony, um local onde pouco menos de 10 mil sobreviventes vivem em harmonia, com bastante comida, bastante recursos e protegidos das hordas de “vazios” — é assim que a série se refere aos zumbis.

Iris Bennett e sua irmã Hope são duas jovens da Campus Colony. Iris, apesar de ser uma personagem aparentemente forte e inteligente, tem pesadelos recorrentes nos quais ela é um dos zumbis, enquanto Hope usa suas habilidades científicas e tem um temperamento mais rebelde.

(AMC/Reprodução)Fonte: TV Line

As duas sofrem com a perda de sua mãe no dia do apocalipse e com o abandono do pai, que se uniu — a contragosto — para trabalhar com o Exército da República Civil (CRM).

Os novos vilões

A Campus Colony se prepara para as homenagens do Dia do Monumento, um dia para relembrar os mortos no apocalipse. Assim, somos apresentados à Tenente-Coronel Elizabeth Kublek (Julia Ormond), líder do CRM, que está no local para o evento.

(AMC/Reprodução)Fonte: TV Line

Durante a preparação do evento, as irmãs Bennett recebem uma mensagem vinda de Leo, seu pai: “minha segurança não está garantida”.

Elas compartilham a informação sobre seu pai com Felix, que serve como tutor delas. Hope demonstra sua desconfiança com o CRM. “Eles são pessoas más, Iris, e eles estão com nosso pai”. Elizabeth ouve Hope e tenta provar o contrário, dando a elas a localização de Leo, em NY.

Hope e Iris recebem outra mensagem de seu pai, ainda pior: “não conte ao Conselho, não conte a Felix”.

Uma nova jornada

Depois do discurso de Elizabeth no Dia do Monumento, as duas irmãs saem em uma jornada de 1.800 quilômetros para encontrar e salvar Leo. Silas e Elton se juntam a elas. Felix e sua colega Huck vão atrás.

(AMC/Reprodução)Fonte: TV Line

No dia seguinte, enquanto o grupo de jovens começa a jornada, o CRM destrói o muro ao redor da Campus Colony e o local é invadido por uma horda de “vazios”.

Parece que termos fortes emoções nessa nova série também!