veja como uruguaio flertou com gigantes brasileiros e ‘quase’ virou atleta de Jorge Jesus

Edinson Cavani é o novo reforço do Manchester United. Na última segunda-feira (5), o atacante assinou por uma temporada com o clube inglês com opção de extensão de contrato por mais um ano ao término do mesmo. A notícia caiu como um “banho de água fria” para torcedores mais esperançosos de clubes como Grêmio e Atlético-MG, que ainda sustentavam uma ponta de esperança em contar com o uruguaio.

Desde maio deste ano, o FOXSports.com.br e o ESPN.com.br apuram de perto qual poderia ser o novo destino do atleta. Ao longo dos meses, a reportagem descobriu que houve flertes do estafe do jogador de 33 anos com diversos clubes ao redor do mundo e, claro, do Brasil. Ao todo, Walter Guglielmo, empresário e irmão de Cavani, esteve presente no Flamengo, no Palmeiras, no Internacional, no São Paulo, no Atlético-MG e mais recentemente no Grêmio.

Porém, a resposta de todos os clubes brasileiros para um distanciamento em relação a um acerto com Cavani era a mesma: o alto salário. Com vencimentos próximos aos 20 milhões de euros por ano (algo em torno de R$ 100 milhões), o pagamento ao uruguaio era algo fora de cogitação até mesmo para os clubes com maior saúde financeira e aporte de patrocinadores do Brasil, como Palmeiras, Flamengo e Atlético-MG.

Edinson Cavani é o novo atacante do Manchester United Manchester United

Apesar de toda a presença do empresário do craque na América do Sul, o grande objetivo de Edinson Cavani sempre foi o de conseguir um contrato lucrativo e com possibilidade de ser acima de um ano na Europa e entre os grandes clubes do Velho Continente, objetivo que foi alcançado ao assinar com o Manchester United.

O atacante, claro, recebeu consultas de clubes da MLS e da China. Porém, conforme antecipado ainda em junho deste ano pela reportagem, ele tratava os dois destinos como plano B, mostrando desinteresse, uma vez que acredita que as duas ligas ainda são emergentes e não têm um nível competitivo semelhante ao da Europa.

Clubes como Napoli, Lazio e Atlético de Madrid também mostraram grande interesse no atleta. Mas o que mais se aproximou de um acerto com o craque foi o Benfica. O clube português se mostrou disposto a assinar com o uruguaio a qualquer custo, o que seria um presente ao técnico Jorge Jesus, que, ao chegar a Portugal, exigiu reforços de peso. Porém, mesmo com inúmeras propostas e negociações, não houve um acerto entre as partes.

Um dos fatores que ajudou no naufrágio da negociação entre as partes foi o tempo. Por conta do fechamento da janela apenas em outubro, Edinson Cavani teve a faca e o queijo na mão e contou com longos seis meses desde a rescisão de contrato com o Paris Saint-Germain até à escolha pelo Manchester United para optar por um novo clube.