veja entrevista exclusiva com Fabinho

O torcedor do Liverpool acostumou-se nos últimos a ganhar, ganhar e ganhar. Um ano depois de faturar a Champions League, veio a inédita conquista da Premier League, com uma campanha praticamente irretocável até o momento da confirmação do título.

Agora, o desafio é manter o apetite, como se os Reds não tivessem acabado de se alimentar com troféus tão pesados. Como fazer isso?

“O nosso treinador já teve uma conversa conosco sobre isso, ele falou que o que conquistamos pelo clube é muito importante, mas com o grupo que temos podemos fazer muito mais, só temos que esquecer isso, o que as pessoas falam”, declarou Fabinho em entrevista exclusiva à ESPN Brasil. “Os nossos jogadores, os líderes do grupo, estão sempre empurrando um ao outro, se ajudando, não deixando relaxar”.

Aliás, um impacto já foi sentido na reta final da última temporada, uma vez que o desempenho dos Reds foi inferior após a confirmação do título da Premier League. Este cenário acabou impedindo que o time conseguisse o recorde de pontos na competição, terminando com 99, um a menos do que Manchester City de 2017-18.

“Infelizmente, demos uma caída no nosso ritmo, acabávamos empatando ou perdendo alguns jogos por bobeira, não sei dizer se era falta de concentração, se relaxamos um pouco porque já éramos campeões”, afirmou Fabinho, que, por outro lado, comemorou a recuperação neste início de campanha, uma vez que o Liverpool já venceu Chelsea e Arsenal nas primeiras rodadas do campeonato.

Os Reds já tinham estreado com triunfo sobre o Leeds United e, assim, estão com 100% de aproveitamento no campeonato. O próximo desafio é às 15h15 (de Brasília) deste domingo, contra o Aston Villa, fora de casa, com transmissão do Fox Sports.

“Começar a temporada desta maneira é muito importante para nós. Nas duas temporadas anteriores isso nos ajudou muito, e nossa equipe é bem regular, então jogamos de uma maneira parecida sempre.”

Porém, para não mudar o desempenho e o resultado dos últimos anos, o Liverpool fez algumas mudanças em seu elenco. A principal talvez tenha sido a chegada do meio-campista Thiago Alcântara, que foi uma peça importante do Bayern de Munique nos últimos anos.



“É um jogador que talvez possa trazer algo a mais a nossa equipe, talvez o que nossa equipe não tinha, alguém que tem uma qualidade de passe excepcional, alguém que recebe muito bem entre linhas essa bola, acho que tanto a chegada dele quanto a do (Diogo) Jota vão ser muito importantes para nós”, disse o brasileiro.

A contratação de Thiago aumenta a concorrência no meio de campo e pode influenciar para que Fabinho atue em outras posições, por conta de sua versatilidade – ele já foi lateral direito e atuou duas vezes como zagueiro na atual campanha.

Seja com Fabinho de volante ou zagueiro, o torcedor do Liverpool só espera que o brasileiro e todo o time sigam com o grande futebol da temporada passada – e com a mesma ambição.