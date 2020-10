Veja quais jogadores do Santos entram pendurados no clássico contra o Corinthians

Nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), o Santos visita o Corinthians na Neo Química Arena, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o Peixe vai para o duelo com seis jogadores pendurados.

Os volantes Diego Pituca, Alison e Jobson, junto aos atacantes Kaio Jorge e Lucas Braga, já estavam com dois cartões amarelos antes da vitória sobre o Goiás, no último domingo. Eles não levaram advertência contra o Esmeraldino e seguem a um cartão da suspensão.

Alison, porém, pode nem ter a chance de entrar em campo. Ele e o zagueiro Luan Peres serão julgados pelo STJD, no dia do jogo, pelas expulsões contra o Ceará. O camisa 14 foi enquadrado no artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), por “praticar agressão física”, e pode ser punido com uma suspensão de quatro a doze partidas. Já o camisa 5 foi enquadrado no artigo 254 do CBJD por “praticar jogada violenta”, e pode pegar uma suspensão de um a seis jogos.

Além disso, o lateral direito Pará levou um amarelo no duelo contra a equipe alviverde e entrou para a lista de pendurados. Caso qualquer um deles seja advertido no clássico, ficará de fora do confronto contra o Grêmio, na Vila Belmiro, às 16h do próximo domingo.

O acúmulo de cartões amarelos tirará o técnico Cuca do banco de reservas do Santos na partida desta quarta-feira. O treinador ficou irritado com a expulsão de Arthur Gomes, no primeiro tempo do jogo contra o Goiás, e levou o terceiro amarelo.

Sem o comandante, o Alvinegro deve ser dirigido pelo auxiliar Cuquinha. Os demais desfalques são Carlos Sánchez (lesão no joelho esquerdo), Raniel (trombose na perna direita), Soteldo (convocado pela seleção venezuelana) e Arthur Gomes (suspenso).

Marinho, que pediu substituição na metade final do segundo tempo, será avaliado pelo departamento médico. Lucas Veríssimo (edema na panturrilha esquerda) e Luiz Felipe (lesão na coxa esquerda) estão em fase final de recuperação e podem ficar à disposição.