veja time provável contra o Ceará

Com um treinamento na Academia de Futebol, o Palmeiras encerrou nesta sexta-feira sua preparação para enfrentar o Ceará. Os atacantes Gabriel Veron e Luiz Adriano não trabalharam com o elenco e devem desfalcar o time na partida pelo Campeonato Brasileiro.

Veron sofreu entorse no tornozelo esquerdo durante o empate contra o Flamengo, enquanto Luiz Adriano sofre com dores na coxa esquerda. Na véspera do confronto com o Ceará, os dois atacantes realizaram atividades na parte interna do centro de excelência.

Vanderlei Luxemburgo ainda tem mais três desfalques certos, já que Gabriel Menino, Zé Rafael e Lucas Lima precisam cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Zé Rafael, aliás, retomou os trabalhos na Academia após ser liberado na quinta para acompanhar o nascimento da filha.

Com uma série de desfalques, Luxa comandou treino tático e preparou a equipe titular. O comandante fez intervenções durante a atividade, orientou o posicionamento e ensaiou jogadas. Parte do elenco ainda complementou a movimentação com um trabalho técnico em campo reduzido.

Luxa deve manter o time que goleou o Bolívar, formado por Weverton; Marcos Rocha, Felipe Melo, Gustavo Gomez e Matias Viña; Patrick de Paula, Bruno Henrique e Raphael Veiga; Rony, Wesley e Willian. O jogo está marcado para as 19 horas (de Brasília) deste sábado, no Allianz Parque, pela 13ª rodada do Brasileiro.

Integrante do time sub-20, Marcelinho esteve na Academia de Futebol nesta sexta-feira. O lateral-esquerdo Lucas Esteves, por sua vez, deu sequência ao tratamento de lesão na coxa direita sob cuidado dos preparadores físicos e fisioterapeutas do Núcleo de Saúde e Performance.