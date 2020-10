Veja todos os convocados do futebol nacional e o ranking dos clubes que mais vão sofrer com desfalques

Nesta quarta-feira (7), começa a ser disputada a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, que terá diversos times desfalcados por conta das convocações para as eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022.

Em números absolutos, os clubes mais afetados foram Flamengo e Palmeiras, que tiveram ao todo oito jogadores chamados por suas seleções (quatro para cada clube).

As ausências afetarão profundamente as equipes, já que todos os convocados são titulares. O Fla ficou sem seus dois armadores (Everton Ribeiro e Arrascaeta), enquanto o Verdão perdeu a espinha dorsal de sua defesa.

O Atlético-MG é outro time que irá sofrer bastante com as ausências.

Arrascaeta e Gustavo Gómez, por Flamengo e Palmeiras Gazeta Press

Em uma tacada só, o técnico Jorge Sampaoli ficou sem seu principal zagueiro (Junior Alonso), um dos destaques de seu meio-campo (Alan Franco) e uma das válvulas de escape do ataque (Savarino).

E o Corinthians, mesmo em má fase, também terá dois “buracos” em sua equipe, já que o meia Otero e o volante Cantillo, ambos titulares do técnico Dyego Coelho, foram chamados por Venezuela e Colômbia, respectivamente.

Outras equipes tiveram só um jogador convocado, mas também devem sentir bastante, como nos casos de Santos (que perderá o meia-atacante Soteldo), Botafogo (sem o arqueiro Gatito Fernández) e Athletico-PR (que ficará sem o goleiro Santos).

Vale ressaltar, aliás, que o surpreendente Atlético-GO, uma das sensações do Brasileirão, também teve um convocado: o boliviano Henry Vaca.

Confira o ranking de quem teve mais convocados:

1. Flamengo: Rodrigo Caio e Everton Ribeiro (Brasil), Arrascaeta (Uruguai) e Isla (Chile)

1. Palmeiras: Weverton e Gabriel Menino (Brasil), Matías Viña (Uruguai) e Gustavo Gómez (Paraguai)

3. Atlético-MG: Junior Alonso (Paraguai), Savarino (Venezuela) e Alan Franco (Equador)

4. Corinthians: Otero (Venezuela) e Cantillo (Colômbia)

5. Athletico-PR: Santos (Brasil)

5. Atlético-GO: Vaca (Bolívia)

5. Botafogo: Gatito Fernández (Paraguai)

5. São Paulo: Arboleda (Equador)

5. Santos: Soteldo (Venezuela)