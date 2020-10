Velozes & Furiosos: franquia principal chegará ao fim no 11º filme

A Universal Pictures pretende encerrar a franquia principal de Velozes & Furiosos com dois filmes. De acordo com o Deadline, o estúdio planeja trabalhar com o diretor Justin Lin, que esteve à frente de cinco filmes da franquia, incluindo Velozes & Furiosos 9, que chega aos cinemas em 2021.

O projeto ainda está em fase inicial de desenvolvimento, mas a ideia é concluir a história de Dominic Toretto (Vin Diesel) e deve contar com os retornos de Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel e Sung Kang. Ainda segundo o Deadline, o estúdio está mirando alto e vendo no encerramento uma oportunidade de bater Vingadores: Ultimato e, para isso, pode trazer Gal Gadot para a franquia novamente.

Também não há informações oficiais se os últimos dois filmes contarão com as participações de Dwayne Johnson e Jason Statham. A dupla chegou a protagonizar o spin-off Hobbs & Shaw, que faturou mais de US$ 750 milhões nas bilheterias mundiais. Johnson participou da franquia principal entre os filmes cinco e oito, mas se afastou após problemas de bastidores com Diesel.

‘Velozes & Furiosos 7’ conseguiu a maior bilheteria da franquia, com mais de US$ 1,5 bilhõesFonte: IMDb/Reprodução

Lançado em 2001, Velozes & Furiosos deu origem a mais sete sequências e um spin-off. A franquia, liderada por Vin Diesel, conta com a terceira maior abertura da história do cinema com Velozes & Furiosos 8, que faturou aproximadamente US$ 542 milhões no primeiro final de semana. Ao todo, a bilheteria da franquia já somou aproximadamente US$ 6 bilhões.

Com direção de Justin Lin, Velozes e Furiosos 9 terá Vin Diesel, John Cena, Charlize Theron, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Ludacris e Helen Mirren. O filme estreia no dia 28 de maio de 2021.