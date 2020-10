Vencedor do Emmy, ator de Schitt’s Creek critica censura a beijo gay na Índia · .

Vencedor de quatro prêmios Emmy por Schitt’s Creek (2015-2020), Dan Levy criticou a decisão do canal Comedy Central da Índia de censurar uma cena da produção que mostraria um beijo entre David (Levy) e Ted (Dustin Milligan). O criador e protagonista da série compartilhou o trecho do episódio Housewarming, o quinto da 5ª temporada, no Twitter.

O ator usou o seu perfil oficial na rede social para criticar o canal. Segundo Levy, o Comedy Central Índia não usou edição quando a série exibiu beijos entre mulheres ou entre um casal heterossexual.

“Vocês mostraram o beijo entre duas mulheres, mostraram o beijo entre um homem e uma mulher, e depois removeram o beijo entre dois homens? Esse é um programa sobre o poder da inclusão. Censurar a intimidade gay é fazer uma forte colocação contra esta mensagem”, escreveu ele. Para finalizar, o artista utilizou a hashtag #loveislove (Amor é amor, em tradução livre).

Na sequência, Levy destacou que sua crítica foi feita diretamente para o canal indiano, e não para o Comedy Central dos Estados Unidos. Segundo ele, a filial americana sempre teve amor e respeito com a série.

De acordo com o site TheWrap, o Comedy Central da Índia se recusou a comentar a declaração de Levy ou a decisão de censurar a cena em questão.

Schitt’s Creek foi o grande destaque do Emmy 2020 após bater o recorde da premiação ao ganhar nas sete principais categorias de comédia, um feito nunca realizado nos 71 anos do Oscar da TV. No Brasil, a sexta temporada será exibida pelo Comedy Central a partir do dia 24 de outubro.

Veja abaixo a declaração de Dan Levy criticando o canal indiano:

You showed the kiss between two women, you showed the kiss between a woman and a man, then removed the kiss between two men? This is a show about the power of inclusivity. The censorship of gay intimacy is making a harmful statement against that message. #loveislovehttps://t.co/3ouNbuetq1



— dan levy (@danjlevy) October 6, 2020