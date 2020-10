Vencedores da 5ª edição do Prêmio Influenciadores Digitais recebem premiação em cerimônia online

Começa no próximo dia 26 a 5ª edição do Prêmio Influenciadores Digitais. Neste ano, a cerimônia de premiação acontece de forma 100% digital e transmitida pela internet de forma aberta para o público. Ao todo, serão premiados os vencedores e destaques em 21 categorias. Após identificação dos 6+ relevantes por meio de métrica exclusiva, foi promovida votação popular e técnica, no site da premiação, para a escolha dos três vencedores – pelo voto técnico e pelo voto popular.

Veja abaixo a lista completa dos premiados:

BELEZA

VOTO POPULAR

Bianca Andrade | Boca Rosa

Mari Maria

Rodrigo Cintra

VOTO TÉCNICO

Jana Taffarel

Mari Maria

Rodrigo Cintra

CIDADES, ARQUITETURA E URBANISMO

VOTO POPULAR

Decore Interiores | Lorena Lima

Doma Arquitetura

Ideias Diferentes | Ricardo Fontenele

VOTO TÉCNICO

Decore Interiores | Lorena Lima

Doma Arquitetura

Ideias Diferentes | Ricardo Fontenele

COMPORTAMENTO E ESTILO DE VIDA



VOTO POPULAR

Cátia Damasceno

Evelyn Regly

Taciele Alcolea

VOTO TÉCNICO

Cátia Damasceno

Evelyn Regly

Taciele Alcolea

CONHECIMENTO E CURIOSIDADES



VOTO POPULAR

Fatos Desconhecidos

Manual do Mundo

Você Sabia?

VOTO TÉCNICO

Fatos Desconhecidos

Manual do Mundo

Você Sabia?

CULTURA E ENTRETENIMENTO



VOTO POPULAR

Diva Depressão

Ei Nerd

Felipe Castanhari (Canal Nostalgia)

VOTO TÉCNICO

Diva Depressão

Ei Nerd

Felipe Castanhari (Canal Nostalgia)

DECORAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E DIY



VOTO POPULAR

Dany Martines

Organize Sem Frescuras | Rafaela Oliveira

Paula Stephânia

VOTO TÉCNICO

Dany Martines

Organize Sem Frescuras | Rafaela Oliveira

Paula Stephânia

ECONOMIA, POLÍTICA E ATUALIDADES



VOTO POPULAR

Gabriela Prioli

Mamãe, falei. | Arthur M. do Val

Nando Moura

VOTO TÉCNICO

Gabriela Prioli

Mamãe, falei. | Arthur M. do Val

Nando Moura

EDUCAÇÃO

VOTO POPULAR

Biologia com o Prof. Jubilut

Débora Aladim

Descomplica

VOTO TÉCNICO

Débora Aladim

Descomplica

Matemática com Procópio

EMPREENDEDORISMO E NEGÓCIOS

VOTO POPULAR

Nathalia Arcuri | Me Poupe

Thiago Nigro

Tiago Fonseca

VOTO TÉCNICO

Nathalia Arcuri | Me Poupe

Thiago Nigro

Tiago Fonseca

ESPORTE

VOTO POPULAR

Denílson Show

Desimpedidos

Renata Fan

VOTO TÉCNICO

Denílson Show

Desimpedidos

Renata Fan

FAMÍLIA

VOTO POPULAR

Flavia Calina

Marcos Piangers

Tatá Fersoza

VOTO TÉCNICO

Brancoala

Marcos Piangers

Tatá Fersoza

FITNESS

VOTO POPULAR

Kelly Key

Léo Stronda

Mayra Cardi



VOTO TÉCNICO

Kelly Key

Léo Stronda

Mayra Cardi

GAMES

VOTO POPULAR

BRKsEDU

Rezende Evil

T3ddy



VOTO TÉCNICO

BRKsEDU

Rezende Evil

T3ddy

GASTRONOMIA

VOTO POPULAR

Receitas da Cris

Sal de Flor | Camila Masullo

Tastemade

VOTO TÉCNICO

Receitas da Cris

Sal de Flor | Camila Masullo

Tastemade

HUMOR

VOTO POPULAR

Danilo Gentili

Thiago Ventura

Whindersson Nunes

VOTO TÉCNICO

Danilo Gentili

Thiago Ventura

Whindersson Nunes

MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

VOTO POPULAR

Menos 1 Lixo

Minhas Plantas | Carol Costa

Richard Rasmussen

VOTO TÉCNICO

Menos 1 Lixo

Minhas Plantas | Carol Costa

Richard Rasmussen

MODA

VOTO POPULAR

Flavia Pavanelli

Isabella Fiorentino

Niina Secrets

VOTO TÉCNICO

Flavia Pavanelli

Isabella Fiorentino

Niina Secrets

PETS

VOTO POPULAR

Estopinha e Alexandre Rossi

Luisa Mell

Pai do Ninão

VOTO TÉCNICO

Estopinha e Alexandre Rossi

Luisa Mell

Pai do Ninão

SAÚDE

VOTO POPULAR

Dra Ana Escobar

Dr. Drauzio Varella

Tua Saúde

VOTO TÉCNICO

Dra Ana Escobar

Dr. Drauzio Varella

Tua Saúde

TECNOLOGIA DIGITAL

VOTO POPULAR

Adrenaline

Canaltech

TudoCelular

VOTO TÉCNICO

Canaltech

Dudu Rocha

TudoCelular

VIAGEM E TURISMO

VOTO POPULAR

Estevam Pelo Mundo

Melhores Destinos

Mochileiros.com

VOTO TÉCNICO

Estevam Pelo Mundo

Melhores Destinos

Viajo logo Existo