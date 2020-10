Venda de zagueiro faz Benfica voltar a sonhar com dupla do Flamengo

A venda do zagueiro Ruben Días, para o Manchester City (ING), faz a diretoria do Benfica voltar a sonhar com uma dupla de jogadores do Flamengo: Bruno e Henrique e Gerson. De acordo com o jornal “A Bola”, o clube português estuda fazer nova investida pela dupla de destaques do Rubro-Negro. O defensor foi vendido por R$ 440 milhões nesta janela de transferências.

​O interesse português no meia e no atacante do Flamengo não é novidade. Desde Jorge Jesus trocou o time do Ninho do Urubu pelo Benfica, os dois nomes estão no radar dos Encarnados. Contudo, nenhuma oferta chegou à direção da Gávea, que promete fazer jogo duro por qualquer atleta do time.

Neste domingo, pelo Brasileirão, Gerson e Bruno Henrique devem estar em campo pelo Flamengo diante do Athletico, no Estádio do Maracanã, às 16h.