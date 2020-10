Vendarketing, Inbound e Outbound – Notícias Concursos

Vendarketing – Inbound e Outbound

O Vendarketing não é uma estratégia que serve apenas para ações Inbound. Sendo assim, o vendarketing como estratégia de marketing é uma estratégia que impulsiona as vendas. Embora o Inbound dê mais insumos o relacionamento entre Marketing e Vendas.

Aumentar as vendas

Sabemos que o papel do Marketing é aumentar as vendas, independentemente de qual metodologia a empresa adote.

Por isso o vendarketing busca aumentar as vendas, ao passo que agrega valor à imagem da marca.

Por isso a área de vendas é marketing se contextualizam no vendarketing.

Outbound

Quando uma empresa trabalha com estratégia Outbound, focando em TV, rádio e outdoors por exemplo.

A área de vendas fornece dados para vencer objeções e mostrar diferenciais.

Inbound

Na estratégia Inbound ocorre a mesma coisa, entretanto, o canal de vendas é o próprio vendedor.

Sendo assim, os vendedores trazem informações que aperfeiçoam os dados para as ações de marketing.

Assim sendo, o time de vendas trazem informações não tangíveis. Ao passo que, o marketing linha essas informações às métricas dos softwares.

A união das estratégias

Entretanto, na estratégia Outbound o contato com o time de vendas é fundamental, direcionando as ações do Vendarketing.

No Inbound o processo ocorre de forma simplificada, assim sendo, gerar dados é um diferencial dessa estratégia.

Através das estratégias Outbound e Inbound a equipe de marketing terá muitas informações para alinhar os dois times.

Garantindo assim, melhoria das vendas, bem como a melhor gestão dos times. Por isso que ao fazer uso do Vendarketing, juntamente com estratégias Outbound e Inbound, os objetivos das áreas são atingidos mais facilmente.

Dentro do marketing as estratégias são combinadas, uma vez que embora seja possível mensurar as ações, as estratégias precisam de personalização para a sua marca.

Uma vez que o maior objetivo de todas essas estratégias é atingir o foco da sua marca!